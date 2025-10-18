彩券行淪融資公司提款機？運彩公會籲政府：應推專案貸款

中華民國運彩公會理事長何昱奇今呼籲，「春節資金陷阱：彩券行不該成為融資公司的提款機！」他認為，彩券行在資金需求最吃緊時，政府應推出「彩券行專案貸款」，由信保基金提供擔保、銀行辦理低利貸款，真正協助基層度周轉高峰。

何昱奇指出，每當有短期資金需求時，許多經銷商都感嘆：「不借賺不到錢，借了反而壓縮利潤。」融資公司包套式融資，看似協助周轉，實際卻掏空基層券商。更令人擔憂的是，部分融資體系內部審核標準利率不透明，甚至出現放款利率高於市場行情的亂象。

何昱奇說，許多彩券行業者具備完整不動產或是動產擔保品與良好信用，卻因分區主管個人喜好判斷遭退件，形成制度性的不公，此刻中小企業信保基金應該出面，讓制度回歸公平正義。

何昱奇認為，彩券行每年為國家創造巨大貢獻，台彩每年挹注國庫約370億元，運動彩券每年貢獻80億元運動發展基金，這些收益支撐了社會福利與體育發展，彩券行是政府的合作夥伴，不該是高利融資公司的提款機。

中小企業信保基金並未明文拒絕彩券行，但現行制度彩券行免開統一發票，仍以「資本額20萬元」作為營業資本額，而信保基金作業手冊有關於資本額高低成為核貸金額高低參考，此種制度下導致可能導致彩券行申請貸款額度嚴重偏低。

何昱奇指出，政府在政策上早已允許刮刮樂、公益彩券與運動彩券等三個項目合營，但金融端與信保制度仍要求貸款申請必須「明確對應單一登記項目」，這讓許多實際三合一經營的店家困擾。

何昱奇建議，信保基金與銀行應該鬆綁認定，包括：三種彩券項目具備其一即可申貸，申貸計畫書可涵蓋刮刮樂、台彩、運彩等周轉金用途，不應要求分別分開貸款。一個店家若必須為了制度，去承租三間店、分別貸款三次，這是行政浪費與制度錯誤的極致。

何昱奇說，既然彩券行每年為政府創造逾450億元公益收入，彩券行不求特權，只求公平。不應當他們替國家創造收益，推動體育發展，卻在最需要幫助時被制度絆腳。