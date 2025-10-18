快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

彩券行淪融資公司提款機？運彩公會籲政府：應推專案貸款

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
運彩公會理事長何昱奇（右）日前獲教育部次長張廖萬堅（左）表揚。圖／何昱奇提供
運彩公會理事長何昱奇（右）日前獲教育部次長張廖萬堅（左）表揚。圖／何昱奇提供

中華民國運彩公會理事長何昱奇今呼籲，「春節資金陷阱：彩券行不該成為融資公司的提款機！」他認為，彩券行在資金需求最吃緊時，政府應推出「彩券行專案貸款」，由信保基金提供擔保、銀行辦理低利貸款，真正協助基層度周轉高峰。

何昱奇指出，每當有短期資金需求時，許多經銷商都感嘆：「不借賺不到錢，借了反而壓縮利潤。」融資公司包套式融資，看似協助周轉，實際卻掏空基層券商。更令人擔憂的是，部分融資體系內部審核標準利率不透明，甚至出現放款利率高於市場行情的亂象。

何昱奇說，許多彩券行業者具備完整不動產或是動產擔保品與良好信用，卻因分區主管個人喜好判斷遭退件，形成制度性的不公，此刻中小企業信保基金應該出面，讓制度回歸公平正義。

何昱奇認為，彩券行每年為國家創造巨大貢獻，台彩每年挹注國庫約370億元，運動彩券每年貢獻80億元運動發展基金，這些收益支撐了社會福利與體育發展，彩券行是政府的合作夥伴，不該是高利融資公司的提款機。

中小企業信保基金並未明文拒絕彩券行，但現行制度彩券行免開統一發票，仍以「資本額20萬元」作為營業資本額，而信保基金作業手冊有關於資本額高低成為核貸金額高低參考，此種制度下導致可能導致彩券行申請貸款額度嚴重偏低。

何昱奇指出，政府在政策上早已允許刮刮樂、公益彩券與運動彩券等三個項目合營，但金融端與信保制度仍要求貸款申請必須「明確對應單一登記項目」，這讓許多實際三合一經營的店家困擾。

何昱奇建議，信保基金與銀行應該鬆綁認定，包括：三種彩券項目具備其一即可申貸，申貸計畫書可涵蓋刮刮樂、台彩、運彩等周轉金用途，不應要求分別分開貸款。一個店家若必須為了制度，去承租三間店、分別貸款三次，這是行政浪費與制度錯誤的極致。

何昱奇說，既然彩券行每年為政府創造逾450億元公益收入，彩券行不求特權，只求公平。不應當他們替國家創造收益，推動體育發展，卻在最需要幫助時被制度絆腳。

彩券行 運動 公益

延伸閱讀

台男悲歌？20年家庭收入8千萬全給妻 他一看資產總額快崩潰

高雄發大財！威力彩2億頭獎一注獨得

花蓮災民抱怨提款機遭洪流沖毀領不到錢！光復富田郵局：正常營業

現場畫面曝光！蘆洲彩券行、檳榔店大招牌突墜落 5車慘被砸

相關新聞

加熱菸全面下架！超商續販售「今天還能買」 國健署長說重話：看到就罰

連鎖超商昨天上架加熱菸，卻被地方政府衛生局發現菸盒外觀未標示尼古丁含量，要求已上架的8項產品全數下架。衛福部石崇良早上表...

天氣轉涼！颱風與東北季風共伴 下周「3地區」防豪雨等級以上降雨

氣象署表示，今晚東北季風增強，將與颱風風神外圍環流產生共伴效應，20、21日基隆北海岸、東北部及東部山區須慎防豪雨等級以...

公衛師盼推動「食安簽證制度」協助稽查 陳時中：不反對但有2大挑戰

全台約47萬家食品業者與16萬家餐飲業者，目前僅有約700名食安稽查人員，平均每人需負責近千家業者。有公衛師認為，合格的...

人數被低估！台大醫曝罕病XLH病人「骨頭如缺水泥磚牆」 掉牙是症狀

低磷酸鹽佝僂症（XLH）是一種性聯遺傳罕見疾病，為染色體基因缺陷導致。一般民眾遇骨質疏鬆，可用補鈣、補磷緩解，XLH病友...

第11屆亞洲肌少症研討會 最支持台灣研究的教授鳥羽研二獲終身成就獎

第11屆亞洲衰弱症與肌少症研討會今天在高雄榮總展開第二天議程，會場依然滿座，今天最重要的活動是台北市立關渡醫院院長陳亮恭...

率族人重建失傳百年黃藤橋 98歲泰雅頭目拿下「綠色奧斯卡」

有「綠色奧斯卡」美譽的「林業及自然保育有功表揚大會」今舉行典禮，表彰15位在林業及自然保育領域貢獻卓著的人士，以及3組推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。