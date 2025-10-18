加熱菸全面下架！超商續販售「今天還能買」 國健署長說重話：看到就罰

連鎖超商昨天上架加熱菸，卻被地方政府衛生局發現菸盒外觀未標示尼古丁含量，要求已上架的8項產品全數下架。衛福部石崇良早上表示，將追究業者責任。不過，已有不少民眾買到違規品項，甚至到今天中午前，仍有家長順利買到加熱菸品。

衛福部國健署長沈靜芬指出，今天中午已發函業者，「既已通知，一切依法辦理，現在起就不能出現相關產品」，將要求業者重新送審外包裝，均合法合規後才會放行上市。

沈靜芬表示，由於無法掌握業者輸入數量，超商鋪貨及已賣出數量並不好預估，國健署已設法透過超商業者了解數量，對方回應暫時難以估計，為維護民眾知的權利，事前已要求業者符合菸害防制法有關外盒標示的規定，發現違規後，也已提醒超商業者，應依法盡快處理，除昨晚已通知業者，今天中午更已將正式函文送達業者。

衛生單位稽查已發現不符合菸害防制法標示的菸盒，並盡到告知責任，沈靜芬表示，任何違規產品即起「不該出現」，將要求各縣市持續嚴加稽查，發現不符合標示規範產品，將立即開罰，民眾如發現違規產品，可向地方政府衛生局檢舉，由衛生局依法嚴懲。至於民眾已經購買的菸品，由於從消費者手上回收相對困難，國健署仍在評估執行細節，決定是否回收。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，該菸商送交審核的版本，明確標示尼古丁含量，實際販售卻只在外包裝寫「本產品含有尼古丁與焦油」，明明有合規的版本，最後上市卻用違規版本，擺明是看準政府不敢管，漠視台灣法律。

林清麗表示，衛福部第一時間得知外包裝未依法標示後，立即要求下架，肯定政府的努力，但今天中午仍有家長反應可順利買到加熱菸，店員甚至宣稱「全台下架是假消息，要買隨時都能買」，通路業者形同菸商幫兇，且通路商17日上架販售違規菸品，依菸害防制法第29條規定可罰1到5萬元，全台有幾家超商鋪貨，每家都能單獨開罰。

沈靜芬強調，部長已指示針對市面上流通加熱菸，檢測尼古丁含量是否在合法範圍，若產品成分沒有疑慮，只是標示問題，將依照標示規範裁處，衛福部與業者溝通過程中，已再三強調應符合規範，不知為何仍有違規情形，將依法開罰，要求業者改善後才能上市，並發文要求業者再上市前，應提供外包裝，由衛福部重新評估後，合乎規定才能鋪貨。

石崇良說，昨天連鎖超商上架加熱菸，衛福部啟動稽查機制，但他實際造訪的連鎖超商店舖，已無菸盒實體可供查看，因此主要針對店家展示方式、廣告等情形是否違規作出提醒，後續地方政府衛生局追查，在還有菸草柱販售的店舖，發現菸盒並未標示尼古丁，並陸續回報中央。除依法開罰，衛福部也已要求業者全面下架，檢視包裝合規後才能上架。

