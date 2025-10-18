快訊

天氣轉涼！颱風與東北季風共伴 下周「3地區」防豪雨等級以上降雨

中央社／ 台北18日電
氣象署表示，今晚東北季風增強，將與颱風風神外圍環流產生共伴效應，20、21日基隆北海岸、東北部及東部山區須慎防豪雨等級以上降雨。圖／聯合報系資料照
氣象署表示，今晚東北季風增強，將與颱風風神外圍環流產生共伴效應，20、21日基隆北海岸、東北部及東部山區須慎防豪雨等級以上降雨。圖／聯合報系資料照

氣象署表示，今晚東北季風增強，將與颱風風神外圍環流產生共伴效應，20、21日基隆北海岸、東北部及東部山區須慎防豪雨等級以上降雨；氣溫將轉涼，19至21日北部高溫估僅剩25、26度。

今年第24號颱風風神今天凌晨生成，中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，颱風下午2時中心位置位於鵝鑾鼻南南東方1150公里處，預測向西北西轉西北進行，明天通過呂宋島，再到南海，直接影響台灣機率偏低，但明天起受到颱風外圍環流及東北季風產生共伴效應，各地降雨機率增加。

林定宜表示，今晚開始東北季風增強，北部、東北部氣溫稍降，基隆北海岸、東北部地區與大台北山區有短暫陣雨，且可能出現局部大雨，而花東、恆春半島、大台北地區、馬祖也有局部陣雨。

明天受到東北季風與颱風外圍環流影響，林定宜指出，除了迎風面雨勢將逐漸增大外，範圍也會擴大，基隆北海岸、大台北山區以及東北部地區會有不定時陣雨或雷雨，且可能出現局部大雨或豪雨，而桃園以北、花東、恆春半島有局部大雨發生機率。

林定宜表示，20、21日持續受到東北季風與颱風外圍產生共伴效應影響，桃園以北、東北部、東部以及北部山區有陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生機率，其中基隆北海岸、東北部地區及東部山區可能出現局部豪雨等級以上降雨。

林定宜指出，預計22至25日颱風將逐漸遠離，但因東北季風加上台灣仍位於大低壓帶，22日基隆北海岸、東北部以及新竹以北山區可能有局部大雨或豪雨，而東部地區有局部大雨發生機率。

他說，23至25日基隆北海岸、東北部地區以及大台北山區有陣雨，且可能出現局部大雨或豪雨，其中23日東部山區會有局部豪雨發生機率，而中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，林定宜表示，今晚起溫度將逐步下降，19至21日應該是相對比較涼的時候，北部低溫可能僅剩21、22度，高溫約25、26度，與目前相比，高溫約下降近10度，低溫約降4到5度。

