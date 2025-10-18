長榮空服員猝死 民航局：已要求國籍航空強化機組員健康管理

為落實國籍航空公司對機組員之健康管理與關懷，交通部民用航空局今日表示，機組員健康管理攸關飛航安全，除要求國籍業者應落實機組員執勤時之健康異常通報程序，也將持續督導業者檢視並強化內部管理，確保飛航安全與組員健康權益。

民航局指出，針對長榮航空的不幸事件，民航局長何淑萍在事發後即已要求長榮航空檢視請假制度，建議透過勞資座談，與工會討論如何溝通改善。後續也提醒所有業者，應從員工角度出發，建立更完善的差勤機制。

由於民航局在事發後的調查發現，長榮航空該架航班事務長並未在組員報告中詳實記錄機上組員身體不適情況，民航局對此高度重視，已立即要求長榮航空強化組員執勤期間健康異常之通報與紀錄程序，落實管理人員的回報機制。民航局也將持續督導所有國籍業者落實。

另針對民航局長何淑萍本月15日於立法院答覆委員質詢時遭擷取部分片段部分，該架長榮航空航班為波音787機型，依規定，空服組員最低派遣人數為8人，該航班派遣人數為12人，高於規定派遣人數。此一細節，交通部專案報告中已有提及。

民航局指出，當天立委劉建國就專案報告內容所提該航班組員報告中並未註記有組員身體不適部分提出質詢，認為該航班因機組員身體不適，已有調整任務，顯示組員身體已經非常不舒服，但組員報告中並未提及，質疑長榮並未依照SOP。

因劉建國係針對交通部專案報告內容提出質詢，何淑萍答詢時，亦先就專案報告中所提組員派遣人數已有12人，強調組員如有身體不適，因屬空服組員，因此「並沒有直接涉及飛安」，但民航局認為此一情況仍應註記，才有利於公司對組員之健康管理與後續之關懷。

民航局強調，未來會嚴格要求組員如有身體不適，應於組員報告中註記，空服員跟機師、維修人員簽派人員都與飛安有密切相關，是基本常識，也是公司最重要的第一線飛安守護者，無庸置疑，希望外界勿斷章取義。