2025健康永續ESG獎揭曉 高雄小港醫院、中榮獲卓越典範

為達到聯合國永續發展指標（SDGs）願景，全台醫療院所正展開減碳、健康永續行動，高雄市立小港醫院目前減碳量已達28%、台中榮民總醫院不僅成為全球綠色健康醫院（GGHH）會員，且通過ISO14064-1溫室氣體盤查認證，二家醫院的減碳成績，今獲得2025健康永續ESG獎《健康永續-卓越典範》。

高雄市立小港醫院：減少碳排放量，全院總動員

「2025健康永續ESG獎」由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，全台總計28家醫療院所，包含醫學中心、區域醫院皆共襄盛舉，其中《健康永續-卓越典範》區域醫院得獎代表高雄市立小港醫院院長洪志興表示，該院是全院總動員，進行200多項創意競賽，一起思考、腦力激盪，並採取、推行各項有創意的行動，同時也首創智慧肺健康門診，因此才有如此亮眼的成績。

高雄市立小港醫院在2024年獲得台灣能源永續基金會頒發「淨零標章」銅獎肯定，2024年迄今則致力打造「低碳暨低空污醫療新模式」。

洪志興說，小港醫院旁邊是工業區，有上千家工廠進駐其中，因此追求永續、綠色醫療、智能醫療等目標是當務之急，舉例來說，該院志工背心回收再使用率53%，而這項回收行動減少了705.6公斤碳排放量，在手術的環節與透析流程的優化上，也針對醫療廢棄物減量進行許多努力。

洪志興指出，手術室消耗的資源與產生的廢棄物往往是醫院其他部門的數倍之多，而手術室的能源密集度更是整體醫院的3至6倍之多，該院團隊除了努力降低氣體麻醉劑耗用量、推行精準麻醉及多模式止痛SDM模式，也導入「麻醉系統表單」全面數位化作業，因此讓氣體麻醉劑耗用量大幅下降。此外，由於復康巴士的接駁時間有經過仔細評估、設計，所以也讓使用量明顯增加，這也有助減少排碳量，並達到醫院健康永續目標。

中榮：醫院減碳，首要在數位轉型！

在這次「2025健康永續ESG獎」頒獎活動中，《健康永續-卓越典範》醫學中心得獎代表醫學中心得獎代表台中榮民總醫院院長傅雲慶分享道，該院自2023年8月成立永續發展委員會，邀請產學界擔任外部委員，且每季召開委員會議，每月也定期開會、追蹤進度，同時，也啟動溫室氣體盤查，並加入8+N資源循環聯盟。

「醫院減碳，首要在於數位轉型！」傅雲慶表示，中榮的減碳措施從空調、電梯的使用著手，而數位轉型，更要重要環節。從2005年開始，該院首創行動護理資訊系統，在2018年推動電子紙的應用與無紙化措施，已少印八千多張紙張，期盼減少對環境的衝擊，透過許多智慧化醫療策略，該院也獲得全球最佳智慧醫院評比。

此外，臺中榮總也推動智慧手術室管理機制，2022年成立遠距照護中心，這一連串的創新措施，除了獲得2021年國家發明創作獎銀獎殊榮，也得到2022年雲端物聯網協會創新獎的肯定。

對於醫護人員，臺中榮總也努力建構健康、永續職場環境，舉例來說，該院員工喝咖啡免費，且設有許多健身設備，因此離職率約7%，比起全國12%左右，明顯降低，在2025年5月3日，更由行政院院長卓榮泰親自頒贈南丁格爾團體金獎，並予以肯定。傅雲慶表示，期待往後「用健康點燃永續，用行動成就未來」，並與全院團隊攜手朝「建構幸福永續醫院」目標邁進。