公衛師盼推動「食安簽證制度」協助稽查 陳時中：不反對但有2大挑戰

全台約47萬家食品業者與16萬家餐飲業者，目前僅有約700名食安稽查人員，平均每人需負責近千家業者。有公衛師認為，合格的公衛師與食品技師可在事前把關、預防問題，籲政府推動「食安簽證制度」。行政院政務委員陳時中表示，並不反對，但有「人才培育不足」及「責任歸屬不明確」等問題要釐清，但該建議可成為長期研議方向。

台北市公衛師公會理事蔡秉兼說，近期台中知名烤鴨店爆發嚴重食品中毒事件，而寶林茶室、王品、八方雲集、藏壽司等連鎖餐飲也陸續爆出疑似食安案件。現行食品安全衛生管理法設計採取三級把關，業者自主管理、第三方驗證、政府稽查。然而，在外食人口龐大、餐飲缺工嚴重的情況下，自主管理常流於形式。

蔡秉兼表示，2020年國內制定公共衛生師法，明確定位公共衛生師可協助規畫、推動與評估食品安全管理，另有食品技師制度，全台累積超過2600位合格專業人員。然而，這些具備國家證照的專業人力，卻未被制度化納入食安管理體系，長期處於「可用卻未用」的尷尬位置，造成公務體系人力不足，稽查難以落實、業者自主管理缺乏專業輔導、專技人員專業無從發揮。

蔡秉兼建議，應盡速推動「食安簽證制度」，讓公共衛生師與食品技師等專業人員成為餐飲與食品業的第一道防線，幫助業者在營業前以及平時可定期操作標準作業流程，而由合格專技人員簽證，確認衛生管理計畫與操作流程符合標準，始得營運。

陳時中今出席「跨域X健康公共衛生師制度發展新視角論壇」受訪表示，對於公衛師提出的「簽證制度」並不反對，但目前面臨2大挑戰，一是「人才培育不足」，因公衛師要執行食品相關檢查業務，與培訓的內容仍有距離。二是「責任歸屬不明確」，若簽證人員簽核後仍發生食安事件，責任如何釐清？誰要出來負責？若簽證者不需負責，制度意義就會被削弱。所以如何釐清責任還需要討論。

陳時中說，能夠幫助事前的預防、強化整安全的體系不反對，但制度推行前必須充分釐清責任分工與專業訓練機制，需經社會充分討論與共識。

衛福部食藥署食品組長許朝凱表示，有公衛師建言要朝簽證制度，不過在食品安全衛生管理法內並未有簽證制度，僅在食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法內有規範。

許朝凱說，現在有約2600多位技師，但真正領有執業執照並實際職業者僅34人，但簽證需要有執業執照，因此顯示人力明顯不足。多數食品技師雖受聘於工廠內擔任專業技術人員，執行HACCP等安全管理工作，但受雇無需執照。若未來要比照技師法推行簽證制度，仍需補足人力並建立責任制度。還有須多要釐清，不過是可以研議的方向。