2025健康永續ESG頒獎 台大醫院與部立台北醫院獲永續特別獎

疫後國內爆發醫護人力荒，不少醫院因護理人力荒，被迫關床，醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，現場特別頒發「永續特別獎」給部立台北醫院、台大醫院，表彰二家醫院關注護理人員留任。

部立台北醫院院長鄭舜平表示，該院在綠色醫療、數位轉型上「雙軸努力」，並推動友善職場，護理準時下班率達8成，為少數沒有因醫護人力缺乏而關病床的醫院。台大醫院護理部督導劉靜鈺說，台大醫院護理師留任率高，留任人才的關鍵在於「留心」

「2025健康永續ESG評選」由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，衛福部醫事司指導，根據聯合國永續發展指標（SDGs）願景，依據環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向設立評選指標，鼓勵醫療院所投入健康永續成果。除健康永續卓越典範獎、健康永續傑出實踐獎、健康永續潛力發展獎外，為表彰醫院在醫療環境緊繃之下，爭取護理人力的積極措施，主辦單位今天特別公布「永續特別獎」。

台大醫院護理部督導劉靜鈺說，台大醫院護理師留任率高，留任人才關鍵在於「留心」。她播放院內護理師分享任職心路歷程影片，在該院任職7年的腫瘤科病房護理師陳君婷說，她曾照顧一位口腔癌末期男病患，在罹癌之前，從來沒向家人說過「愛」這個字，某天卻在病房向她及一旁的女兒提到，「我很愛我的女兒」，後來收到家屬卡片，說「如果世界上有天使，我想我看見了。」

另一位到職才10個月的台大醫院東址手術室護理師莊宜倩提到，某次一位80多歲患者，步履蹣跚、戴著助聽器，孤身來到醫院，目睹這情景，讓她突然鼻酸，想起過世的外公，病人雖沒有家人相陪，「但我願意當他的孫女，哪怕只有這一天」，身為護理師，有專業技術、溫暖關懷，在病人最需要的時候給予幫助，「這就是我們的價值。」

部北醫院打造幸福職場，每年補助員工旅遊，以補助422人次，院內各店家均有折扣，還有結婚補助3萬6千元，2024年共17人提領，預估發放61萬2千元。鄭舜平說，院方還提供每年3次免費按摩，還與新北市政府消防局，聯合辦理單身聯誼活動，配對成功率50%，在各項幸福職場推動下，2024年加班時數較前一年下降7.2%，三班護理師「準時下班率」達80%。

此外，部北醫院推動院內低碳生活運動。鄭舜平表示，院內每周一為蔬食日，民眾需自備環保餐具，適量取用食物，也推動為期3個月的健走大賽，累積步數超過2.4億部，減碳3.2萬公斤，醫療資訊無紙化，則幫助該院減少90％紙張使用，員工餐廳無紙化餐券，減少1萬8千份餐券發放。院方推動綠色採購，共循環利用2萬2370公斤醫療塑膠、1萬7610公斤玻璃藥罐。