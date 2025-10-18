2025健康永續ESG評選 只要開始 醫療院所就能在環境永續扮演重要角色

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，新光醫院獲得健康永續傑出實踐獎，新光醫院副院長洪子仁說，新光醫院為全台第一家簽署永續發展倡議書的醫療機構，在推動永續行動的過程中，永續報告書揭露、制定是溝通與評估的重要工具。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，新光醫院獲得健康永續傑出實踐獎，新光醫院副院長洪子仁說，新光醫院為全台第一家簽署永續發展倡議書的醫療機構，在推動永續行動的過程中，永續報告書揭露、制定是溝通與評估的重要工具。記者許正宏／攝影

醫院為碳排大戶，國內醫界著手發展永續醫療、永續健康，醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」 今天舉行頒獎典禮。衛福部醫福會副執行長林名男頒獎時說，近期太魯閣立霧溪又出線堰塞湖，凸顯氣候變遷嚴重性，台灣雖然起步慢，但一定能達到健康永續。

「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，全台28家醫學中心、區域醫院參與，分別獲得健康永續卓越典範獎、健康永續傑出實踐獎、健康永續潛力發展獎3大獎項。

林名男說，從花蓮縣光復鄉堰塞湖災害，到立霧溪堰塞湖出現都令人擔心，「台灣不僅是小小多山的國家，還是多地震、多颱風的地方」，近期部立醫院在光復鄉開設緊急醫療站，看到不少感人故事，還遇到一名越野機車騎士，騎4小時車到災區送暖，氣候相關災害愈來愈多，備受信任的醫療專業，也要發揮影響力，讓健康永續，並讓環境更健康。

至於具體實踐方式，林名男說，只要吃1餐素食，就可減少780公克碳排，雖相較台灣每年2.5億噸碳排微不足道，但只要醫院間彼此激勵，從這次參與永續評選的28家醫院開始，逐漸向外推廣，影響周邊醫院、同仁，台灣只有450家醫院，只要有意願開始執行，相信很快就能在環境永續扮演重要角色，讓台灣更好、世界更好。

輔大醫院行政副院長龔家騏說，該院2024年2月1日成立「ESG推動小組」，配合政策推動全院永續相關業務，2025年3月起，他兼任永續長，與永續推展中心團隊共同推動相關業務，並於8月份完成第一本永續報告書，10月正式成立永續發展委員會。成效部分，2022年至2024年，輔大醫院整體能源節約率約3.64%，省下389.3公噸碳排，平均每年節電量達750.4千度。

童綜合醫院主任黃靜瑩說，該院今年開始與永續能源基金會合辦永續管理師專班，已考過30位管理師，並逐步汰換14台電梯，節省6萬瓦用電，同時在行政管理中心、宿舍頂樓設置太陽能光電系統；永續沒辦法賺錢，但院方仍堅持朝永續路線發展，已向醫療運輸業者採購循環箱，並推動廢棄物分類，購買可回收再利用的針筒等，也設置交通車接送民眾就醫，並逐步汰換為電動車。

中國醫藥大學主任秘書陳韋成表示，院方每年均出版永續報告書，除自我監督外，也向外界揭露自家醫院的努力，同時，醫護同仁走入台中個偏鄉地區，提供醫療照護，也推動院內友善職場，近年更與世界展望會合作，將醫療服務推展至國際，在北越等醫療資源稀少地區，關懷當地民眾，盼持續推展醫院的社會企業責任。

雙和醫院永續發展室主任李宗翰說，該院為新北第一家綠建築醫院，建築設計之初就考慮到如何減少能源、水資源耗費，院方除完成碳盤查，也將目光移向「碳足跡監測」，醫界不像產業界有明確的碳足跡管理規範，近期院方已向環境部申請，盼能訂出一套標準；另，雙和醫院推動廢棄物回收，突破醫療人員「我是來救人、不是來做回收」心態，成功將廢棄物回收率從10%提升至17%。

新光醫院副院長洪子仁說，新光醫院為全台第一家簽署永續發展倡議書的醫療機構，在推動永續行動的過程中，永續報告書揭露、制定是溝通與評估的重要工具，永續報告書結合「台灣永續獎（TCSA）」的標準與「永續會計準則委員會」（SASB）健康照護產業11項指標，涵蓋能源管理、廢棄物管理、病患隱私及數位健康紀錄等領域，全面展示醫院ESG表現。

「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，童綜合醫院獲得健康永續傑出實踐獎，該院主任黃靜瑩說，該院今年開始與永續能源基金會合辦永續管理師專班，已考過30位管理師，並逐步汰換14台電梯，節省6萬瓦用電，同時在行政管理中心、宿舍頂樓設置太陽能光電系統。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，童綜合醫院獲得健康永續傑出實踐獎，該院主任黃靜瑩說，該院今年開始與永續能源基金會合辦永續管理師專班，已考過30位管理師，並逐步汰換14台電梯，節省6萬瓦用電，同時在行政管理中心、宿舍頂樓設置太陽能光電系統。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，中醫大附醫獲得健康永續傑出實踐獎，中國醫藥大學附設醫院主任秘書陳韋成表示，院方每年均出版永續報告書，除自我監督外，也向外界揭露自家醫院的努力。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，中醫大附醫獲得健康永續傑出實踐獎，中國醫藥大學附設醫院主任秘書陳韋成表示，院方每年均出版永續報告書，除自我監督外，也向外界揭露自家醫院的努力。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，輔大醫院獲得健康永續傑出實踐獎，輔大醫院行政副院長龔家騏指出，輔大醫院2024年2月1日成立「ESG推動小組」，配合政策推動全院永續相關業務，2025年3月起，他兼任永續長，與永續推展中心團隊共同推動相關業務，並於8月份完成第一本永續報告書。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，輔大醫院獲得健康永續傑出實踐獎，輔大醫院行政副院長龔家騏指出，輔大醫院2024年2月1日成立「ESG推動小組」，配合政策推動全院永續相關業務，2025年3月起，他兼任永續長，與永續推展中心團隊共同推動相關業務，並於8月份完成第一本永續報告書。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，雙和醫院獲得健康永續傑出實踐獎，雙和醫院永續發展室主任李宗翰說，該院為新北第一家綠建築醫院，建築設計之初就考慮到如何減少能源、水資源耗費，院方除完成碳盤查，也將目光移向「碳足跡監測」。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，雙和醫院獲得健康永續傑出實踐獎，雙和醫院永續發展室主任李宗翰說，該院為新北第一家綠建築醫院，建築設計之初就考慮到如何減少能源、水資源耗費，院方除完成碳盤查，也將目光移向「碳足跡監測」。記者許正宏／攝影

永續 廢棄物 能源

延伸閱讀

聯合報x厚生會 2025健康永續ESG評選頒獎 全台28家醫院共襄盛舉

「還不能回家」颱風來襲新堰塞湖不能大意 撤離居民繼續收容

影／「可以游泳了」太魯閣燕子口堰塞湖快與路面一樣高 驚險畫面曝光

影／太魯閣國家公園封閉 立霧溪湛藍堰塞湖水高水位影片曝光

相關新聞

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

隨著東北季風增強，中央氣象署表示，不僅北部、東北部將迅速轉為濕涼有感的氣候，更需嚴防菲律賓東方海面的風神颱風，雖然不會直...

首屆「健康永續ESG獎」頒獎／醫院分享永續經驗 救人也要救地球

「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」昨天頒獎典禮，這是全台第一個表彰健康醫療ＥＳＧ作為的獎項，全台廿八家醫學中心、區域醫院共襄盛...

永續特別獎／部北醫院準時下班率8成 台大醫院留人先留心

全台多家醫院因護理人力荒，被迫關床，第一個凸顯醫院永續的評選獎項「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」 ，其中「永續特別獎」頒給部...

永續低碳市集推蔬食 減環境負擔

「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」昨天頒獎，「健康行動Ｘ永續未來，低碳生活市集」也同步舉行，吸引上千人次參與，來自全台的十五個...

跟進健保署 疾管署擬開公衛師職缺

「公共衛生師法」上路五年，公衛師職涯發展仍舊受限，至今僅衛福部健保署開出兩個職缺，考取公衛師者根本難以進入公職，疾管署長...

食品監管量能不足 公衛師籲推「食安簽證」

極端氣候增加食安事件的發生率，國內推行公共衛生師多年，但職缺有限，台北市公衛師公會理事蔡秉兼建議政府，建立「食安簽證制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。