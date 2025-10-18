桃機取消降落費優惠 115年元旦上路

桃園國際機場公司近日公告修正經營機場專用區設施收費基準，將於明年1月1日實施，包括取消凌晨0時至5時降落費半價優惠、取消靠橋機坪2小時免費，以及停留費計價彈性調整。

桃園機場今年旅運量有望上看4900萬人次，挑戰新高。桃機公司透過文字說明，因應空側資源飽和，為提高機坪使用效率，並參考機坪便利性，以及基於使用者付費精神，因此修正經營機場專用區設施收費基準以及費率表，將於明年1月1日生效。

桃機公司表示，原本降落費凌晨0時至5時半價優惠，未來將取消，另為提高機坪使用效率，取消靠橋機坪2小時免費。

停留費計價則將彈性調整，現行桃機收取的飛機停留費，以每30分鐘計價，靠橋機坪是新台幣600元，遠端機坪450元，貨運機坪及其他機坪400元；根據修正後的收費費率表，停留時間還分成未逾7日期間、逾7日至第14日、逾14日至第30日、逾30日至第45日以及逾45日期間，費用依據停留時間長短而定。

空橋費用也在這波調整範圍，新修正的版本將降落或起飛航班分別視為一航班，使用空橋的降落或起飛航班均須分別計收空橋使用費。