快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

加熱菸上市首日全台下架 石崇良將追究責任：送審菸盒與販售版本不同

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，昨天突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，昨天突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影

衛福部放行國際菸商加熱菸在台上市，昨天連鎖超商上架一家菸商共8種菸草柱產品，衛福部長石崇良突襲稽查時未發現異狀，後續雙北衛生局卻接連回報，菸盒「未標示尼古丁含量」，因違法被要求全台下架。石崇良今天說重話，業者送審的菸盒包裝有標尼古丁，實際在通路販售版本卻沒有標示，與送審版本不一致，將追究業者責任。

石崇良說，昨天連鎖超商上架加熱菸，衛福部啟動稽查機制，但實際造訪的連鎖超商店舖，因已無菸盒實體可供查看，因此主要針對店家展示方式、廣告等情形是否違規作出提醒，後續地方政府衛生局追查，在還有菸草柱販售的店舖，發現菸盒並未標示尼古丁，並陸續回報中央。除依法開罰，衛福部也已要求業者全面下架，檢視包裝合規後才能上架。

石崇良表示，任何菸品申請上市時，必須先將菸盒打樣送審，本次業者送審的菸盒樣本均合乎規定，也有標上尼古丁含量，才會予以放行，但實際出廠、送至通路販售的版本，沒有標示尼古丁含量，衛福部將持續釐清，到底哪個環節出錯，導致實際上架版本與送審版本不一致，並繼續追查業者責任。

衛福部雖要求業者全數下架8項菸草柱產品，但昨天已有不少民眾購入這批不合規的加熱菸品。對此，石崇良表示，除檢視業者菸盒標示改善情況，衛福部也將檢驗業者販售的加熱菸成分，加熱菸較不會產生焦油，將鎖定尼古丁含量，檢視是否合乎法規規定，每枝應在1毫克以下，將在下周完成檢驗，如結果符合標準，表示成分合法，「健康危害沒有更高」，僅是標示錯誤。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部 加熱菸 石崇良

延伸閱讀

「今年超了沒？」肝基會赴花蓮富里義診腹超 衛福部長石崇良前來打氣

媒宣費遭刪1600萬 石崇良：善用有限資源顧獨老

加熱菸連鎖超商上市 拒菸聯盟籲政府：快亡羊補牢 下架加味加熱菸

石崇良：花蓮災民就醫減免 3災區免繳健保費半年

相關新聞

加熱菸上市首日全台下架 石崇良將追究責任：送審菸盒與販售版本不同

衛福部放行國際菸商加熱菸在台上市，昨天連鎖超商上架一家菸商共8種菸草柱產品，衛福部長石崇良突襲稽查時未發現異狀，後續雙北...

公衛師求出路 羅一鈞：未來將比照健保署開缺 先朝約用方式聘用

公共衛生師肩負環境、流行病學、健康疾病及食品監測等4大任務，不過公衛師目前在台灣能做的事情有限，且公務職涯發展路徑不明，...

宜花外海規模5.3極淺層地震 餘震持續3天、可達規模5

今天上午10時4分在台灣東部海域發生芮氏規模5.3級淺層地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，這起地震發生位至在台灣...

推動One Health 陳時中：可從6大面向著手 「公衛師」最適合跨域整合

台北市公共衛生師公會今舉辦論壇主題聚焦跨域跟健康，行政院政委陳時中說，推動One Health政策，關鍵在於整合，「在整...

宜花近海今規模5.3地震搖晃長達6秒 氣象署示警太魯閣地區注意落石

今天上午10時4分在近南宜蘭、北花蓮的近海，發生芮氏規模5.3顯著有感地震。由於昨天太魯閣立霧溪燕子口出現新的堰塞湖，又...

全台首座！部立豐醫新建綜合式長照機構 低收入戶全額免費

豐原醫院附設后里綜合長照機構今登場，中央斥資4.7億元打造中部長照新據點，設置200床住宿型床位及30床日間照顧床位，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。