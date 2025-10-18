加熱菸上市首日全台下架 石崇良將追究責任：送審菸盒與販售版本不同

衛福部放行國際菸商加熱菸在台上市，昨天連鎖超商上架一家菸商共8種菸草柱產品，衛福部長石崇良突襲稽查時未發現異狀，後續雙北衛生局卻接連回報，菸盒「未標示尼古丁含量」，因違法被要求全台下架。石崇良今天說重話，業者送審的菸盒包裝有標尼古丁，實際在通路販售版本卻沒有標示，與送審版本不一致，將追究業者責任。

石崇良說，昨天連鎖超商上架加熱菸，衛福部啟動稽查機制，但實際造訪的連鎖超商店舖，因已無菸盒實體可供查看，因此主要針對店家展示方式、廣告等情形是否違規作出提醒，後續地方政府衛生局追查，在還有菸草柱販售的店舖，發現菸盒並未標示尼古丁，並陸續回報中央。除依法開罰，衛福部也已要求業者全面下架，檢視包裝合規後才能上架。

石崇良表示，任何菸品申請上市時，必須先將菸盒打樣送審，本次業者送審的菸盒樣本均合乎規定，也有標上尼古丁含量，才會予以放行，但實際出廠、送至通路販售的版本，沒有標示尼古丁含量，衛福部將持續釐清，到底哪個環節出錯，導致實際上架版本與送審版本不一致，並繼續追查業者責任。

衛福部雖要求業者全數下架8項菸草柱產品，但昨天已有不少民眾購入這批不合規的加熱菸品。對此，石崇良表示，除檢視業者菸盒標示改善情況，衛福部也將檢驗業者販售的加熱菸成分，加熱菸較不會產生焦油，將鎖定尼古丁含量，檢視是否合乎法規規定，每枝應在1毫克以下，將在下周完成檢驗，如結果符合標準，表示成分合法，「健康危害沒有更高」，僅是標示錯誤。

