公衛師求出路 羅一鈞：未來將比照健保署開缺 先朝約用方式聘用

公共衛生師肩負環境、流行病學、健康疾病及食品監測等4大任務，不過公衛師目前在台灣能做的事情有限，且公務職涯發展路徑不明，公衛師一直希望能有公職制度讓公衛師能有更多出路。衛福部健保署今年已經開缺，疾管署長羅另外針對公職任用職缺內註明「公衛師資格者優先」，也就是說有如已有公職高考又有公衛師資格會優先配合。並註明「公衛師資格者優先」。

公共衛生師法上路至今5年，又肩負環境安全與風險評估、環境性流行病學與監測、健康促進與疾病預防及食品風險調查與品質監測，不過考上後能找到相關工作有限。

羅一鈞今由台北市公共衛生師公會出席跨域×健康公共衛生師制度發展新視角論壇表示，面對後疫情時代的嚴峻挑戰，氣候變遷正加速新興傳染病的威脅，包括極端氣候導致的病媒蚊活動範圍擴大，使登革熱、屈公病等蟲媒傳染病肆虐，甚至在乾燥地區的黴菌傳染病也因氣溫升高而增加。傳染病其實公衛師很適合發揮所長的地方，因為這些疾病其實都不是單靠一個衛生、防疫單位可以解決。

羅一鈞說，公衛師具備生物統計、社區行為、衛生行政管理等跨域優勢，2021年時任疾管署副署長莊人祥曾說，公衛師具有跨域優勢，經實務訓練後是很好的防治工作，是未來傳染病治理中最能發揮所長的專業。

羅一鈞表示，健保署在今年6、7月已經有公開在徵求公衛師，並開出2個職缺，經請教人事單位，如何將公衛師納入體系，第一條路是國考過後聘用，不過公衛師並非醫師人員因此不可行，要改走第二條路，就如同健保署方式，依專技人員轉任公務人員條例施行細則，但受限錄取人員未報到或是練期間中途移訓等。疾管署會朝此方向努力，目前先朝約用方式聘用，另外針對公職任用職缺內註明「公衛師資格者優先」，也就是說有如已有公職高考又有公衛師資格會優先配合。

羅一鈞說，公衛是在後疫情時代相當重要，也期許能見度增加，網紅時代公衛師社群媒體能見度、群體健康仍要走進家戶社區、疫苗信心最有效的防疫武器盼公衛師成助力、抗藥性認知全球重要課題望公衛師積極參與。