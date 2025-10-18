風神和東北季風將「共伴鋒面」最新各地雨量預測曝 光復節連假壞天氣

風神颱風今天凌晨生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，形成的位置已經靠近菲律賓近海，今明兩天會逐漸往西北移動，通過菲律賓呂宋島，明天晚間就會進入南海。下周一至下周三緩慢往西北轉西再轉西南，經過南海北部後往海南島附近移動。

吳聖宇表示，這個路線的預估，在過去幾天大致上滿穩定的，整體來說有比最初的預估要往南、往西調整，但是大方向一直都沒有明顯變化，對台灣沒有直接的威脅。

風神颱風強度方面，吳聖宇表示，今明兩天因為要經過菲律賓陸地，發展的狀況有限，等到下周一、下周二在南海北部移動時擺脫陸地干擾，發展的條件較佳，加上底層有東北季風匯入加強了環境的正渦度，颱風強度會有比較明顯的增強，可能來到輕颱的上限，也不排除跨過中颱門檻的機會。

吳聖宇表示，風神颱風下周三之後開始往西南偏轉，逐漸進入風切較強的區域內，強度將逐漸減弱，後續可能在南海西部逐漸消滅。

雖然風神颱風不會直接威脅台灣，但是吳聖宇表示，外圍環流的水氣自明天起到下周三之間會較明顯的北上到台灣附近，配合底層東北季風南下增強，就會形成所謂的共伴效應降雨型態。對於北部、東半部、恆春半島一帶將有明顯的影響性，其他地方也會有降雨的情況。

雨量方面的預測，他說，今天晚間開始，東北季風前緣就已經逐漸來到台灣附近，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮一帶就會逐漸有降雨出現，基隆北海岸、宜蘭山區局部雨量就可能開始有累積的情況。

明天東北季風會更明顯一些，吳聖宇表示，同時風神颱風逐漸穿越呂宋島，颱風外圍水氣北上到台灣附近，跟東北季風的配合現象也會慢慢出現。

首先是東北季風迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭到北花蓮一帶，降雨會持續累積，吳聖宇表示，下半天之後到晚間雨量會更大一些，可能有局部大雨甚至豪雨發生的機會。

吳聖宇表示，下半天之後到晚間降雨的範圍，也會隨著颱風外圍水氣的持續北上，而逐漸擴大到桃竹苗、台東，甚至過山跨到嘉義以南地區，陸續都會有短暫陣雨出現的機會。

他說，下周一、下周二風神颱風位於南海北部緩慢西進，颱風外圍環流水氣顯著北上，跟東北季風之間交會產生較為明顯的共伴鋒面系統。

吳聖宇表示，這個鋒面下周一白天大致位於北部海面，下周一晚間起到下周二由於東北季風更為增強，將逐漸東移、南壓，通過台灣上空後慢慢進入台灣東北部、東部海面，這段鋒面形成、通過的時間也將是降雨最強的一段時間，尤其是下周一晚間到下周二的一整天需要特別注意。

受影響最大的區域，吳聖宇表示，包括北部（竹苗山區、桃園、大台北、基隆北海岸）、東北部（宜蘭）、東部（花蓮）等地，有機會出現豪雨，甚至局部大豪雨等級的降雨。

另外，吳聖宇表示，在東南部（台東、恆春半島）以及中南部靠近中央山脈稜線的深山區，也可能有局部大雨發生機會，中南部平地這次同樣也會下雨，但是雨量就相對小了很多。

下周三鋒面進入台灣東部、東北部海面，但是吳聖宇表示，並沒有走遠，加上底層東北季風還是相當強，雖然已經過了降雨的高峰，不過迎風面地區的雨勢看起來還是不小，北部（桃竹山區、大台北、基隆北海岸）、東北部（宜蘭）、北花蓮一帶還是會有局部豪雨，南花蓮到台東一帶也還是有局部大雨，中南部地區逐漸轉為多雲到陰天氣，山區有局部短暫陣雨機會。

下周五開始光復節連假，吳聖宇表示，下周四到26日位於台灣東部、東北部海面的鋒面會逐漸消失，不過東北季風還是相當明顯，因此迎風面的新竹及以北、東半部一帶仍持續有短暫陣雨，部分地區（基隆北海岸、東北角、宜蘭、北花蓮）仍可能有較多的累積雨量，達到大雨等級的可能性仍然存在，苗栗及以南的中南部地區位於背風面，大致為多雲天氣，山區也會有局部短暫陣雨機會。

他說，這波東北季風看起來有可能要持續到至少27日，28日之後才會有比較明顯減弱的趨勢。

這次東北季風下來也會帶來較涼的空氣，吳聖宇表示，而且維持的時間很長，加上有降雨以及風勢較大的關係，因此明天開始到接下來1周，北部、東北部、東部白天的高溫都明顯下降，有機會維持在26至29度之間，夜晚清晨市區的低溫也會降到22至24度，空曠地區有可能降到20度或以下，涼意的感受會比較明顯。尤其要注意風寒效應造成體感偏涼的情況，留意身體健康。

未來幾天沿海的風力也會很大，吳聖宇表示，尤其是台灣海峽這一邊的西半部沿海以及外島的澎金馬等地，有機會出現到10級或以上的強陣風現象，務必要注意強風可能造成的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。