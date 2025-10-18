「今年超了沒？」肝基會赴花蓮富里義診腹超 衛福部長石崇良前來打氣

2025年「今年超了沒-免費腹部超音波檢查活動」進行中，由肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天上午在花蓮縣富里鄉農特產展售中心舉辦，預計提供100位民眾免費腹部超音波檢查。衛福部長石崇良特地前往打氣，感謝肝基會參與活動，為花蓮富里鄉民眾保肝做腹部超音波檢查。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作推動免費肝病抽血、癌症篩檢及腹部超音波檢查，歷年在全臺各地7-ELEVEN門市已經服務超過2萬人次。

今年是全民健保開辦30周年，在健保署邀請下，肝基會與富里鄉衛生所、臺東池上好診所聯合組成義診團隊，由肝基會提供30歲以上民眾免費腹部超音波檢查、富里鄉衛生所提供BC肝篩檢抽血、口腔黏膜篩檢、子宮頸抹片檢查與乳房X光攝影檢查，池上好診所提供骨質疏鬆檢測，現場還有健康存摺、預防注射、長期照護等互動宣導攤位。

政府訂定「2025年消除C肝」目標，肝基會響應在全台各地推動「C肝微根除計畫」和「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超活動」，有效提升B、C肝篩檢的涵蓋率。

肝基會呼籲，千萬不要忽略腹部超音波的重要性，健保有補助B、C型肝炎和其他慢性肝病民眾每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾更可以每3個月就檢查一次。腹部超音波不僅是早期發現肝癌最好的檢查工具，同時也可以揪出腹部許多器官的疾病，包括肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等器官，是確保全民健康的利器。