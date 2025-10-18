推動One Health 陳時中：可從6大面向著手 「公衛師」最適合跨域整合

台北市公共衛生師公會今舉辦論壇主題聚焦跨域跟健康，行政院政委陳時中說，推動One Health政策，關鍵在於整合，「在整合裡相當核心任務正是公共衛生師」，期望透過公衛師的專業，將各領域串聯起來提升整體防疫與健康治理效能。公會理事長翁瑞宏說，未來中央地方要落實政策，不能只有完善理想也要有執行力，未來面對災區、疫情等，要有對的人來執行公衛師們都會願意接下這樣工作，並擔任整合執行角色。

陳時中說，台灣公共衛生體系的發展成果有目共睹，從建國初期到近年防疫與政策推動，公共衛生專業一直是國家健康安全的重要基石。過去公共衛生師法因專業界線重疊與制度衝突而遲遲無法通過，當時他擔任衛福部長時，希望先讓公共衛生師專業獲得社會肯定與信任，逐步建立地位、累積資源，最終讓公共衛生體系能為國家與人民健康貢獻更大力量。

陳時中表示，回顧從SARS到COVID-19的防疫歷程，公共衛生專業在疫情應變中扮演關鍵角色，但未來挑戰將更嚴峻。隨著氣候變遷與環境破壞，新興傳染病將成為常態，因此必須從「整體健康安全」的高度出發，建立跨部會、跨領域的防疫與健康管理體系。

陳時中說，公共衛生師肩負4大核心任務，包括環境安全與風險評估、環境性流行病學監測、健康促進與疾病預防、以及食品風險調查與品質監測，這些皆是未來公共衛生體系整合的基礎支柱。

陳時中指出，台灣已引入「One Health（同一健康）」理念，強調人類、動物與環境健康的整合思維，並在行政院設立「防疫議題政策會報」，整合農業部、衛福部等跨部會力量。防疫與健康整合可從六大面向著手制度協作、新興傳染病預防、疫情控制、食品安全、抗藥性管理及環境健康。

陳時中表示，目前最期待在One Health上能夠有公共衛生更多的參與，目前各個片段都有人在做，可是誰來整合誰最適合來做整合工作，他認為是公共衛生師，期勉公衛專業夥伴不僅要深耕本職，更要成為跨域協調者與推動者，讓台灣的健康安全體系更具前瞻性與效率。

陳時中也感謝所有公共衛生師在防疫、衛教與健康促進上的貢獻，期待政策與實務之間更緊密結合，共同推進台灣公共衛生事業的發展。

翁瑞宏說，過去5年公共衛生師定位尚不明確，還要面臨很多挑戰，未來中央地方要落實政策，不能只有完善理想也要有執行力，未來面對災區、疫情等，要有對的人來執行公衛師們都會願意接下這樣工作，並擔任整合角色。