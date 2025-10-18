聽新聞
宜花近海今規模5.3地震搖晃長達6秒 氣象署示警太魯閣地區注意落石
今天上午10時4分在近南宜蘭、北花蓮的近海，發生芮氏規模5.3顯著有感地震。由於昨天太魯閣立霧溪燕子口出現新的堰塞湖，又預期風神颱風和東北季風明天可能產生「共伴效應」，預期至少4天連日持續性豪大雨。對此，中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，近期台灣受到東北季風影響，台灣東部可能有比較大的降雨，山區要注意落石。
邱俊達表示，這起地震發生位置在南澳、和平海邊，主要影響就是宜蘭縣南部和花蓮縣北部。而震度3級地區就是太魯閣這個地方，3級在南澳有6秒、和平有4秒。國家級警報發布範圍在宜蘭縣。
從板塊來看，邱俊達表示，就是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞造成的地震。1980年到現在規模5.5以上的地震大概有18起，在這個地震半徑30公里以內的範圍。
