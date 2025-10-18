快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首座！部立豐醫新建綜合式長照機構 低收入戶全額免費

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影

豐原醫院附設后里綜合長照機構今登場，中央斥資4.7億元打造中部長照新據點，設置200床住宿型床位及30床日間照顧床位，有效提升中部山城及海線地區的長照需求量能，逾200個家庭將直接受惠，成為全台首座由部立醫院新建的綜合式長照機構。

豐原醫院院長李永恒表示，打造后里綜合長照機構由中央斥資4.7億元，設置200床住宿型床位及30床日間照顧床位，除提供住宿與日照服務外，更整合失智專區、短期喘息與居家支援，並結合醫療、營養、復健與生活輔具，未來日照服務政府補助84%以上，低收入戶全額免費，營造安全、尊嚴與溫馨的照護環境。

李永恒指出，有效提升中部山城及海線地區的長照需求量能外，機構在收費設計方面，兼顧公平與可負擔性。符合資格者政府補助費用84%以上，日照服務半日僅需自付54元起，低收入戶更可全額免費；住宿式床位依房型不同，每月費用為單人房4萬8千元、雙人房4萬2千元、四人房3萬8千元，目前院方推出早鳥預訂活動，於開幕後前半年提供88折優惠。

此外，在地企業熱心捐贈中巴及復康巴士共3輛，擴大后里與豐原間的就醫的交通接送量能，讓長輩交通接送更加便利，院長李永恒強調，后里綜合長照機構已獲得「銀級候選綠建築證書」、「第一級候選建築效能證書」以及「合格級智慧建築認證」等多項節能減碳相關認證，未來將持續打造「在地安老、幸福生活」的重要據點。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影
中央斥資4.7億元打造豐原醫院附設后里綜合長照機構，中部200床的長照新據點今登場。記者黑中亮／攝影

長照 住宿 后里 低收入戶

延伸閱讀

屏東長照處出版無圍籬共融日照實作筆記 打造友善高齡新典範

男不滿長照機構停止服務 恫稱「找得到黑道」法院判處拘役30天

民眾嘆排不到長照床 北市衛生局揭等候時間大幅縮短

獨／長照奇蹟！水淹前夕 光復長照撤離急送30公里外 挽救47位長者之夜

相關新聞

宜花外海規模5.3極淺層地震 餘震持續3天、可達規模5

今天上午10時4分在台灣東部海域發生芮氏規模5.3級淺層地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，這起地震發生位至在台灣...

風神颱風將與東北季風「共伴」威脅台灣 5大降雨熱區曝

今年第24號颱風「風神」今天凌晨2時生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，風神颱風目前位於菲律賓東南方海域，...

推動One Health 陳時中：可從6大面向著手 「公衛師」最適合跨域整合

台北市公共衛生師公會今舉辦論壇主題聚焦跨域跟健康，行政院政委陳時中說，推動One Health政策，關鍵在於整合，「在整...

全台首座！部立豐醫新建綜合式長照機構 低收入戶全額免費

豐原醫院附設后里綜合長照機構今登場，中央斥資4.7億元打造中部長照新據點，設置200床住宿型床位及30床日間照顧床位，有...

國家級警報響！上午10時4分東部海域規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布第131號顯著有感地震報告，今天上午10時4分，在台灣東部海域，發生芮氏規模5.3地震...

秋颱風神今生成 吳德榮：今晚東北季風南下 明起「共伴」致災雨炸北東

輕度颱風風神今天凌晨2時生成，位於菲律賓東方海面，中央氣象屬預測它未來經菲律賓中部朝中西沙島海面移動，對台灣無直接影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。