全台首座！部立豐醫新建綜合式長照機構 低收入戶全額免費

豐原醫院附設后里綜合長照機構今登場，中央斥資4.7億元打造中部長照新據點，設置200床住宿型床位及30床日間照顧床位，有效提升中部山城及海線地區的長照需求量能，逾200個家庭將直接受惠，成為全台首座由部立醫院新建的綜合式長照機構。

豐原醫院院長李永恒表示，打造后里綜合長照機構由中央斥資4.7億元，設置200床住宿型床位及30床日間照顧床位，除提供住宿與日照服務外，更整合失智專區、短期喘息與居家支援，並結合醫療、營養、復健與生活輔具，未來日照服務政府補助84%以上，低收入戶全額免費，營造安全、尊嚴與溫馨的照護環境。

李永恒指出，有效提升中部山城及海線地區的長照需求量能外，機構在收費設計方面，兼顧公平與可負擔性。符合資格者政府補助費用84%以上，日照服務半日僅需自付54元起，低收入戶更可全額免費；住宿式床位依房型不同，每月費用為單人房4萬8千元、雙人房4萬2千元、四人房3萬8千元，目前院方推出早鳥預訂活動，於開幕後前半年提供88折優惠。

此外，在地企業熱心捐贈中巴及復康巴士共3輛，擴大后里與豐原間的就醫的交通接送量能，讓長輩交通接送更加便利，院長李永恒強調，后里綜合長照機構已獲得「銀級候選綠建築證書」、「第一級候選建築效能證書」以及「合格級智慧建築認證」等多項節能減碳相關認證，未來將持續打造「在地安老、幸福生活」的重要據點。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線