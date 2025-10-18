宜花外海規模5.3極淺層地震 餘震持續3天、可達規模5

今天上午10時4分在台灣東部海域發生芮氏規模5.3級淺層地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，這起地震發生位至在台灣東部海域，主要影響範圍在宜蘭縣和花蓮縣的北部，它的深度14.3公里屬於極淺層地震，規模達到5.3。

邱俊達說，從地震的震度分布來看，3級震度主要在宜蘭縣南部和花蓮縣北部。宜蘭縣的南澳、花蓮縣的和平都有3級。針對這起地震，氣象署發布國家級警報，發布範圍是宜蘭縣。

地震形成主要的原因，邱俊達說，由菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，菲律賓海板塊隱沒的時候，在隱沒帶的上緣發生地震。

邱俊達說，從歷史上的地震來看，這起地震發生的周遭其實發生規模5.5以上的地震數量不少，估計這起規模5.3的地震，後續餘震會持續3天，可能發生芮氏規模4.5至5左右，但是地震沒辦法預測，呼籲民眾隨時多加注意自身安全。