風神颱風+東北季風「共伴」 明起4天北東致災豪雨…氣象署特別示警花蓮

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
風神颱風雖然不直接侵台，但是要嚴防它在明天至下周一之間，在台灣地區和東北季風產生的共伴效應，迎風面地區和山區防範豪大雨。本報資料照片
今晚開始東北季風增強，整個天氣型態明顯轉型。中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，從夏天的天氣一夜之間感受到非常涼爽，進入秋天的天氣。不過，北部、東北部迅速轉成比較濕涼的天氣，其他地區不像北部和東北部溫度下降這麼多，但早晚還是比較涼。

此外，林定宜表示，風神颱風雖然不直接侵台，但是要嚴防它在明天至下周一之間，在台灣地區和東北季風產生的共伴效應，迎風面地區和山區防範豪大雨。

花蓮光復災區還在復原階段，另外在太魯閣立霧溪燕子口昨天出現新的堰塞湖，林定宜表示，雖然風神颱風不會直接侵襲台灣，但是它所帶來的外圍雲系水氣，再加上東北季風共伴效應，影響最明顯的時間大概是下周一至下周三這段時間，尤其北花蓮附近，下周一至下周二這兩天可能會有局部豪雨等級以上雨勢發生機率，下周三北花蓮地區可能會有豪雨等級的雨勢發生。

林定宜表示，因為之前花蓮受災地區受到大規模的災害，所以這次也必須要特別嚴陣以待，加以防備，以免二次災害再度發生。

在菲律賓東方海面的風神颱風今天清晨2時形成，林定宜表示，上午8時中心位置位於鵝鑾鼻南南東方1200公里海面上，目前向西北西轉西北的方向行進，預計明天登陸菲律賓呂宋島一帶，下周一從南海逐漸出來，下周一、下周二受到北方東北季風的影響，它受到東北季風吹拂，路徑逐漸偏西，甚至偏西南西的方向行進。

雖然風神颱風直接侵襲台灣的機會相對比較低，但是林定宜表示，要特別注意，它在行進的過程可能伴隨北方東北季風的影響，產生的共伴效應。

今天白天的天氣，林定宜表示，因為東北季風還沒有正式下來，所以天氣算是相對穩定，不過在基隆北海岸、大台北山區、東北部地區會有局部短暫陣雨出現，花東附近有些零星短暫陣雨，此外在嘉義以南地區和各山區中午過後也有些局部短暫雷陣雨。

由於東北季風已經開始增強，林定宜表示，特別是在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部地區，雨勢就會開始逐漸加大，今晚就可能有局部大雨發生的機率。東部地區、台東附近也會有局部短暫陣雨。

林定宜表示，明天到下周二要特別留意東北季風和風神颱風外圍環流的影響，也就是所謂的共伴效應，迎風面地區的雨勢非常明顯。明天在桃園以北、花東、恆春半島會有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區會有局部豪雨發生。

下周一、下周二共伴效應的影響會更加明顯，林定宜表示，特別是在桃園以北、宜花、北部山區會有局部大雨或豪雨，甚至在北海岸、東北部、東部山區會有豪雨等級以上雨勢發生。

下周三由於颱風慢慢遠離，但是林定宜表示，它的水氣還是在台灣附近，經由東北風和颱風外圍環流輻合的狀況之下，在東北季風和低壓帶影響之下，下周三雖然雨勢稍微小一點點，但是大台北山區、宜蘭、花蓮局部還是會有大雨或豪雨發生，北部、東南部、中南部山區也會有局部大雨。

林定宜表示，到了下周四、下周五，東北季風和低壓帶持續影響，雖然雨勢有稍微趨緩的趨勢，但是特別注意北海岸、大台北山區、東北部地區還是會有局部大雨發生。明天開始，特別要留意基隆北海岸、北部山區、東半部地區，會有顯著的雨勢。

除了降雨方面，要特別注意溫度的改變。林定宜表示，今天白天東北季風還沒有正式下來，白天的高溫特別在大台北地區、西半部局部地區，都還是可能會有局部36度以上高溫發生機率，特別是在雙北地區、桃園、新竹可能會有極端溫度發生。

未來1周溫度趨勢，林定宜表示，隨著今天晚上東北季風開始增強，溫度逐步下降。今晚開始，北部、東北部地區溫度逐漸下降，明天高溫北部、東北部降至30度或30度以下。特別是在下周二、下周三，北部、東北部最低溫度可以下降至21至22度，高溫只有25、26度左右，和現在來比降幅8至10度之多。

陸上強風方面，林定宜表示，嘉義以北到基隆北海岸、各離島、恆春、台東局部地區會有平均風力6級、陣風8級發生的機率。明天開始風力更加增強，特別留意台灣海峽、台灣北部海面最大陣風可以出現10至11級的強陣風，海面船隻要特別留意。明晚開始，基隆北海岸、東北部、馬祖沿海都會有長浪。下周一晚上，中部以北、東半部、綠島蘭嶼都有長浪發生機率。

今天高溫。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
風神颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
