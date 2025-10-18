風神颱風將與東北季風「共伴」威脅台灣 5大降雨熱區曝

今年第24號颱風「風神」今天凌晨2時生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，風神颱風目前位於菲律賓東南方海域，在太平洋高壓導引下，朝西北西轉西北移動，隨著高壓明天起逐漸減弱，偏北分量也會明顯增多。預計明天白天穿越菲律賓呂宋島，深夜進入南海繼續往西移動，之後遇到強烈東北季風增強、受到壓制，便往西南移動，不會侵襲台灣。󠀠

強度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於風神颱風即將穿越菲律賓陸地，加上進入南海後發展環境逐漸轉差，巔峰強度大致以輕度颱風機率最高。󠀠

至於對台灣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便颱風不侵襲台灣，且保有一段距離，但其外圍暖溼氣流仍會與東北季風產生共伴效應，為北部、東部帶來持續且顯著的雨勢。明天下半天至下周二北部、東部、恆春、南屏東容易下雨，「尤其基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭、北花蓮」，高機率出現持續性的大雨或強降雨，如有安排室外活動，務必注意天氣動態。󠀠

中、南部地區仍會受到些許外圍環流影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這段期間則屬於多雲或陰天，不定時短暫飄雨或小雨的天氣，影響相對有限，但仍然不穩定。