秋颱風神不侵台1原因極具威脅 「桃園以北+宜花」影響最劇烈

風神颱風已於今天凌晨2時形成，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，輕度颱風風神未來路徑將穿過菲律賓中部陸地並進入南海，進入南海後，由於剛好來到太平洋高壓邊緣，路徑會略為偏北、西北移動，「此時偏北的程度就十分關鍵，將直接影響到南北氣流交會的位置」。若交會帶剛好離台灣北部陸地很靠近，累積雨量就會十分可觀。

依照目前模式預測，「觀氣象看天氣」表示，桃園以北、宜蘭及北花蓮一帶，會是此次共伴效應影響最為劇烈的地區。特別是從明天晚上開始到下周三降雨最為明顯。

「觀氣象看天氣」表示，根據歐、美模式，從明天起5日累積雨量上看300至500毫米，北部及東北部民眾務必留意此次降雨狀況。西部沿海及台灣海峽作業船隻，也要留意強陣風及長浪。

雖然依現在的預測，風神颱風距離台灣最近還有500公里，感覺很遠，但「觀氣象看天氣」表示，並不是颱風距離遠，對於台灣的影響就很小。

「觀氣象看天氣」表示，此次東北季風也扮演重大角色，與颱風所帶來的兩股氣流交會，所造成的共伴降水，才是此次關注的焦點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。