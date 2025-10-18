天氣展望 未來2周水氣多「北東為主」 後期仍有熱帶擾動訊號

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周受東北季風及風神颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象署表示，第2周水氣仍多，降雨以東北季風迎風面的北部及東半部為主。此外，未來4周預報資料顯示南海及西北太平洋仍有熱帶擾動訊號，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

