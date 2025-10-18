秋颱風神今生成 吳德榮：今晚東北季風南下 明起「共伴」致災雨炸北東

輕度颱風風神今天凌晨2時生成，位於菲律賓東方海面，中央氣象屬預測它未來經菲律賓中部朝中西沙島海面移動，對台灣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，熱帶低壓今晨2時發展為輕颱風神，朝西北通過呂宋島，進入南海，未來在接近在海南島，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍分布在其兩側。

吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示， 明晚8時風神已通過呂宋島，進入南海，台灣開始受到秋颱效應（風神外圍環流與東北季風共伴效應）影響。

今天各地晴朗，白天炎熱，應注意防曬、防中暑；吳德榮表示，午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。晚起東北季風開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；北部23至36度、中部23至36度、南部23至37度、東部21至35度。

吳德榮表示，明天至下周三各地轉有降雨的機率，北台灣高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強、氣溫逐日緩降、北台灣最低溫約能降至20度左右，明顯轉涼；受到秋颱效應影響，北、東明顯降雨，需防大量降雨致災，以北部山區及東北部機率最高，其次為花、東，亦應注意。

下周四、下周五風神減弱遠離，吳德榮表示，台灣受東北季風影響，北部、東半部有明顯降雨，仍需防局部豪雨的機率；北台灣持續偏涼。