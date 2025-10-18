健康你我他╱自泡茶減塑 更有家的味道

自泡茶不僅更實在，也更有「家的味道」。圖／讀者提供

超商的冰櫃裡，總是擺滿各式瓶裝茶飲，只要一伸手就能買到。然而，1瓶茶動輒2、30元，如果每天喝1瓶，1個月也是不少的花費。更重要的是，每1瓶茶代表1個塑膠瓶、1個瓶蓋，喝完就成為垃圾，若沒有被妥善回收，可能最終漂流到海洋。

於是每天早晨，我出門前先把茶葉或茶包放進保溫瓶，沖入滾水，等到中午，正好是1杯清香的好茶。成本不到5元，還能重複回沖，1瓶抵過外面好幾罐。尤其自己泡的茶沒有多餘的糖分與添加物，喝起來更安心、更健康。

有時候我會多泡1壺茶，放進玻璃瓶，放入冰箱冷藏。下班回家，打開冰箱拿出那瓶冰涼的自家茶，沁涼的口感立刻沖散夏日的悶熱。我甚至覺得，比起市售瓶裝茶，自泡茶不僅更實在，也更有「家的味道」。

一個小小的改變，帶來連鎖的效果。少買1瓶罐裝茶，等於少製造1個塑膠瓶；堅持1個月，就減少30個瓶子的垃圾。當這樣的習慣累積起來，不只是對荷包友善，更是對環境的體貼。

環保不一定要靠大動作才能實現，往往從日常生活裡的一個選擇開始。對我來說，1杯自己泡的茶，可以溫熱暖心，也能冰涼消暑。