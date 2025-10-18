愛肝達人站╱諾貝爾獎與怕老婆的智慧

我們每個人體內，都有一支無形的國防軍 免疫系統。它靠白血球、T細胞、B細胞等分工合作，隨時辨識敵我、保衛身體。冥冥之中，它知道何時該出手、何時該收兵，這正是生命的智慧。

免疫系統就像國家的防衛部隊。平時巡邏防守，發現敵人就出手攻擊；但也設有「哨兵制度」，確保不誤傷自己人。這些哨兵會不斷確認：「這是敵人還是自己人？」

醫學上稱這套辨識機制為「免疫檢查點」。

今年的諾貝爾醫學獎，再度頒給三位揭開免疫祕密的學者 他們找出了免疫細胞如何透過基因調控，分辨敵我、維持平衡的關鍵機制。這讓醫界更理解：人體的免疫系統原本就很聰明，該攻的時候攻，該收的時候收。

免疫系統中除了戰鬥部隊，也有「維和部隊」 那就是調節性T細胞(Treg)。

它的工作是維持免疫平衡。當免疫反應太激烈、火力全開時，調節性T細胞會出面調停、勸架、降溫，提醒免疫細胞：「別開太大火力，小心誤傷自己人。」有它在，免疫系統才能收放自如；沒有它，身體就可能陷入內戰，演變成紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等「自體免疫疾病」。

五年前的諾貝爾醫學獎，也與免疫有關。那次得獎的是發現癌細胞如何「偽裝自己」。原來癌細胞表面會佈滿特殊分子，就像掛上「通行證」或「假身分證」，欺騙免疫哨兵。這些分子會按下免疫細胞的「煞車鍵」，讓防衛軍誤以為敵人是自己人，不敢開火。於是，癌細胞便能大搖大擺地在體內橫行。

後來，科學家們發現，只要用藥物解除這個「煞車系統」，免疫細胞就能重新發動攻擊，摧毀癌細胞。這就是近年最熱門的「免疫治療」 讓身體自己的防衛軍重新振作，不靠外來藥物殺敵，而是喚醒原有的戰鬥力。這項突破，讓癌症治療進入新紀元，也讓無數病人重獲新生。

不過，免疫反應若太強，也可能「誤傷自己」。免疫治療的副作用，就是免疫軍隊太興奮，調節性T細胞來不及勸架，結果敵人死了，自己也傷了 病人可能出現皮膚紅疹、腸胃炎、黃疸、甲狀腺失衡，甚至肺與心臟都被誤炸。醫師笑稱：這像是一場「內戰」 雖然打贏了仗，卻家破人亡。

其實，婚姻生活也有一套「免疫機制」。結婚前，彼此是獨立個體，各有邊界；結婚後，「情感免疫系統」隨即上線。老公在路上多看美女一眼，或手機跳出不明訊息，老婆的「偵測雷達」立刻響起，開始判斷 敵人入侵，還是虛驚一場？這就是俗稱的「吃醋反應」。

聰明的老公，懂得不去刺激老婆的免疫系統，知道哪些行為會引起「過度反應」，懂得避嫌、懂得尊重；而聰明的老婆，也懂得何時該放下警戒，扮演調節性T細胞的角色，適時降溫，不讓反應太劇烈。否則容易變成「網內互打」，傷人又傷己。

造物者的奧妙，在於讓生命維持在「剛剛好的免疫平衡」；醫學的智慧，是讓免疫系統不過強也不過弱；婚姻的智慧，是讓情緒反應不過敏也不麻木。

因為，真正幸福的婚姻，總有一點調節性T細胞在家。

