第35屆醫療奉獻獎╱林慈龍 與父駐山77 年 診所全年無休

醫療奉獻獎又出現父子同為得主的佳話。本屆得主南投縣仁愛鄉健安診所負責人林慈龍，父親林金梁是第11屆醫奉獎得主。林慈龍秉承父志，捨棄山下優渥高薪及良好執業環境，上山行醫，接手扛起照顧原鄉部落居民的重擔。林慈龍並效法父親，經營診所近乎全年無休、全天候待命救傷治病。

林氏父子兩代奉獻山地醫療，長達77年，現在仍是進行式。林慈龍的父親林金梁20歲就通過日治時期的醫師特考，是台灣第一個在山地鄉開業的漢人醫師。因對山地鄉醫療的開拓與成效，24年前獲得醫療奉獻獎。

林慈龍(左)秉承父志投身山地醫療，上山接棒守護仁愛鄉居民的健康。本報資料照片

追隨父親 奉獻兩字具象化

1945年二次大戰結束，擔任軍醫的林父自海南島返台，帶著妻子上山到仁愛鄉衛生所服務，1972年退休，但念及山地醫師人力缺乏，不捨鄉親無人照護，決定留在仁愛鄉。1973年在霧社開了健安診所，後來交給兒子林慈龍傳承衣缽。

超過50年歷史的健安診所，當時是仁愛鄉唯一一家診所，林慈龍幼時就看著父親鎮日忙碌替人治病，也深入山地各部落幫人看診。診所周末假日不敢休診，春節也照常看診；父親不敢出遠門，怕鄉親生病找不到醫師。他與兄長沒有因此恐懼從醫，反而將「奉獻」兩字具象化，深深烙印在他的心中。

林慈龍追隨父親腳步習醫，1983年中國醫藥大學中醫系畢業，取得中醫和西醫執照，並在彰化秀傳醫院擔任一般外科主治醫師、急診室主任。當時已結婚生子的他，因山地醫療狀況仍艱困，年屆七旬的父親放心不下，他毅然放棄平地較完善的執業環境，上山接棒。

林金梁(左)、林慈龍(右)父子早年在健安診所行醫合影。本報資料照片

配合鄉親 早上7點就看診

1992年底，林慈龍回到霧社自家診所幫父親分擔診療工作，與在診所內擔任藥劑生的哥哥林武龍一起學習經營診所。猶如7-ELEVEn般的工作時間及忙碌，讓他連想念城裡的妻兒的時間都沒有，只能期待妻兒周末上山看看他。

仁愛鄉是山鄉，交通不便，鄉民多務農，習慣早起，不少人趕早上7點多的第一班公車到霧社，盡可能早點看完醫師回家下田。林慈龍和父親深知，若診所開始看診時間過晚，或休息時段過長，將耽誤鄉民返家時間。於是診所配合車班，一早7點開始看診，午晚餐用餐不到半小時，直到晚上8點才休診。

早年消防隊未配置救護車，晚上衛生所也沒開門，若有突發傷病，居民往往只能去找全鄉僅有的健安診所。林慈龍上山後，緊急救護的棒子自然落到他身上，有時甚至充當救護車。

林慈龍印象深刻的一次，晚上10點許有人來敲門，是霧社居民，說心臟很不舒服。他檢查發現恐是心血管問題，山區診所無法處置，趕緊當司機載患者下山，途中持續關心患者狀況。最後順利將病人送到山下的埔里基督教醫院，患者當時還能走著進入急診室；未料，隔天仍傳來不幸消息，令他遺憾，更感嘆醫療資源的城鄉差距。

林慈龍還曾臨時充當產婆。一天有居民載著孕婦來求救，孕婦羊水已破，胎兒的頭都快出來了，林慈龍只能硬著頭皮接生，那是他第一次也是唯一一次接生，也從中體會偏鄉醫療所面臨的挑戰與應變。

當年仁愛鄉緊急醫療的救護重荷全壓在健安診所的肩上，直到1996年，當地消防隊配置救護車，才稍稍分擔一部分緊急救護任務。

林慈龍的父親林金梁，獲得第11屆醫療奉獻獎。父子同獲醫奉獎成為佳話。本報資料照片

推急診中心 支援晚診10年

921地震那年，仁愛鄉受災嚴重，林慈龍向中央反映山地醫療困境，「缺急診也缺醫師」。隔年，政府委由埔基執行「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計劃」（IDS計畫），他居間扮演重要角色，推動成立霧社急診醫療中心，並支援晚診達10年之久。

霧社急診中心成立初期，他自願與埔基、衛生所排班守夜。自家診所也配合中心的「作息」：中心關門時，健安開門；中心開門，健安才休息，確保仁愛鄉每天24小時都有醫師在。這樣在山上行醫的日子，林慈龍一過就是33年。現在當地醫療及交通漸有改善，林慈龍周末才得以下山陪伴家人，喘口氣。

在地經營52個年頭的健安診所，如今仍是上午7點就有居民等著就診，遇上大小病痛，不少鄉親仍習慣讓他診治。「霧社是我的故鄉，是我長大的地方」，林慈龍說，他無法割捨對這片土地和居民的情感。他只要還有力氣，就會持續守在山上。

林慈龍

年齡：68歲

學歷：

●中國醫藥大學中醫系

現職：

● 健安診所負責人

經歷：

● 彰化秀傳紀念醫院一般外科主治醫師

●彰化秀傳紀念醫院急診室主任

● 台南市立醫院外科主治醫師

主要事蹟：

● 秉承父志固守山地原鄉醫療長達33年

● 推動成立霧社急診醫療中心