快訊

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

地牛翻身！上午08:06台灣東部海域規模3.7地震…最大震度花東2級

水很深！安德魯王子被迫放棄約克公爵頭銜…英王卻摘不掉他這兩項特權

「世界最美的聲音」快閃故宮！玉山銀行第12度邀請維也納少年合唱團來台，天籟童聲震撼全場

聯合線上／ 黎允之

一場意外的美聲邂逅，讓故宮瞬間變成音樂廳！15日中午，故宮大廳意外響起一陣清亮純淨的歌聲，吸引遊客紛紛停下腳步、舉起手機記錄。原來這群身著招牌水手服、年僅9至14歲的孩子們，正是來自多瑙河畔、享譽全球的「維也納少年合唱團」，他們被譽為「奧地利國寶」、「世界上最美的聲音」。

玉山銀行第12度邀請「維也納少年合唱團」來台獻唱。 圖／擷取自聯合新聞網影音
玉山銀行第12度邀請「維也納少年合唱團」來台獻唱。 圖／擷取自聯合新聞網影音

維也納少年合唱團以「快閃演出」的形式驚喜現身，在古色古香的故宮大廳中接連獻唱多首經典曲目，包括《睡魔小精靈 (Sandmännchen)》、《青鳥 (The Blue Bird)》與《飛翔：在青空中畫一片藍 (Volare: Nel blu dipinto di blu)》。如黃鶯出谷的童聲在廳堂迴盪，乾淨而充滿力量，搭配團員之間天衣無縫的和聲，讓現場民眾驚呼連連，掌聲不斷。

維也納少年合唱團以「快閃演出」的形式在故宮大廳驚喜現身。 圖／擷取自聯合新聞網影音
維也納少年合唱團以「快閃演出」的形式在故宮大廳驚喜現身。 圖／擷取自聯合新聞網影音

維也納少年合唱團成立至今已超過五百年，從歐洲宮廷音樂走向世界舞台，足跡遍布五大洲，所到之處皆引發迴響。而他們與台灣也有著深厚緣分，早在1961年就首次來台演出。今年則是玉山銀行第12度邀請合唱團來台巡演，將陸續於10月18日高雄衛武營音樂廳、10月21日臺北國家音樂廳、10月22日新竹市演藝廳及10月23日臺中市中山堂登場。

今年由「舒伯特團」擔綱演出，領軍的是義大利新任指揮尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello）。他表示：「謝謝玉山銀行提供這個機會，我們希望能用音樂，將愛的能量分享給台灣。」這也是他首次率團來台，對於台灣的文化氛圍與觀眾熱情充滿期待。

義大利新任指揮尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello）感謝玉山銀行的支持。 圖／擷取自聯合新聞網影音
義大利新任指揮尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello）感謝玉山銀行的支持。 圖／擷取自聯合新聞網影音

此次巡演曲目橫跨古典與現代，展現合唱團的多元魅力。除了為紀念「圓舞曲之王」約翰．史特勞斯二世誕辰200週年特別準備的《維也納氣質》與經典《藍色多瑙河》圓舞曲，也將帶來舒伯特的代表作《魔王》，讓觀眾沉浸於音樂的戲劇張力中。不僅如此，團員們更驚喜準備台灣民謠《雨夜花》，以及五月天的《知足》，以純淨童聲詮釋台灣旋律，象徵文化交流的美好融合。

「維也納少年合唱團」參訪故宮。 圖／擷取自聯合新聞網影音
「維也納少年合唱團」參訪故宮。 圖／擷取自聯合新聞網影音

此次共有23名團員隨行，他們初次踏上台灣，對於台灣傳統SPA、文化與故宮的「肉形石」讚嘆不已，並暱稱「肉形石」為「Pork Stone」。隨著巡演即將正式展開，他們期許能用歌聲，向台灣觀眾傳遞世界上最單純的快樂，並且在東方的土地延續維也納合唱團五百多年的溫度，唱出跨越文化的共鳴。

2025年維也納少年合唱團演出行程（每晚7:30）
10/18 (六) 高雄衛武營音樂廳
10/21 (二) 臺北國家音樂廳
10/22 (三) 新竹市演藝廳
10/23 (四) 臺中市中山堂

馬上來購票：https://www.opentix.life/event/1942513744103194625

相關新聞

加熱菸上市販售未標尼古丁含量 上架即下架

衛福部上月宣布，放行二家國際菸草公司加熱菸在台販售，衛福部核准十月十一日可合法上市，疑因議題敏感，超商業者比合法販售時間...

新聞眼／稽查大戲 保烏紗帽？為民眾健康？

為打擊新興菸品私下流通，立法院修正「菸害防制法」，嚴管加熱菸，禁止電子煙，而衛福部上個月正式宣布放行加熱菸合法上市，出現...

秋颱風神今生成 吳德榮：今晚東北季風南下 明起「共伴」致災雨炸北東

輕度颱風風神今天凌晨2時生成，位於菲律賓東方海面，中央氣象屬預測它未來經菲律賓中部朝中西沙島海面移動，對台灣無直接影響。

風神颱風今天凌晨2時生成 慎防共伴效應劇烈降雨

中央氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD27，於今天凌晨2時發展為輕度颱風風神，編號第24號，預測未來經菲...

地牛翻身 清晨5時26分台東成功規模4.1地震 最大震度花東2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨5時26分，在台東縣政府北北東方56.5公里，位於台東縣成功鎮，發生芮氏規模4...

健康永續行動家／落實永續！中醫大附醫院長周德陽以戰代訓 成醫界得獎王

二○二五年「亞洲醫療大獎（Healthcare Asia Awards）」頒獎典禮上，中國醫藥大學附設醫院勇奪雙料大獎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。