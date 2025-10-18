「世界最美的聲音」快閃故宮！玉山銀行第12度邀請維也納少年合唱團來台，天籟童聲震撼全場

一場意外的美聲邂逅，讓故宮瞬間變成音樂廳！15日中午，故宮大廳意外響起一陣清亮純淨的歌聲，吸引遊客紛紛停下腳步、舉起手機記錄。原來這群身著招牌水手服、年僅9至14歲的孩子們，正是來自多瑙河畔、享譽全球的「維也納少年合唱團」，他們被譽為「奧地利國寶」、「世界上最美的聲音」。

玉山銀行第12度邀請「維也納少年合唱團」來台獻唱。 圖／擷取自聯合新聞網影音

維也納少年合唱團以「快閃演出」的形式驚喜現身，在古色古香的故宮大廳中接連獻唱多首經典曲目，包括《睡魔小精靈 (Sandmännchen)》、《青鳥 (The Blue Bird)》與《飛翔：在青空中畫一片藍 (Volare: Nel blu dipinto di blu)》。如黃鶯出谷的童聲在廳堂迴盪，乾淨而充滿力量，搭配團員之間天衣無縫的和聲，讓現場民眾驚呼連連，掌聲不斷。

維也納少年合唱團以「快閃演出」的形式在故宮大廳驚喜現身。 圖／擷取自聯合新聞網影音

維也納少年合唱團成立至今已超過五百年，從歐洲宮廷音樂走向世界舞台，足跡遍布五大洲，所到之處皆引發迴響。而他們與台灣也有著深厚緣分，早在1961年就首次來台演出。今年則是玉山銀行第12度邀請合唱團來台巡演，將陸續於10月18日高雄衛武營音樂廳、10月21日臺北國家音樂廳、10月22日新竹市演藝廳及10月23日臺中市中山堂登場。

今年由「舒伯特團」擔綱演出，領軍的是義大利新任指揮尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello）。他表示：「謝謝玉山銀行提供這個機會，我們希望能用音樂，將愛的能量分享給台灣。」這也是他首次率團來台，對於台灣的文化氛圍與觀眾熱情充滿期待。

義大利新任指揮尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello）感謝玉山銀行的支持。 圖／擷取自聯合新聞網影音

此次巡演曲目橫跨古典與現代，展現合唱團的多元魅力。除了為紀念「圓舞曲之王」約翰．史特勞斯二世誕辰200週年特別準備的《維也納氣質》與經典《藍色多瑙河》圓舞曲，也將帶來舒伯特的代表作《魔王》，讓觀眾沉浸於音樂的戲劇張力中。不僅如此，團員們更驚喜準備台灣民謠《雨夜花》，以及五月天的《知足》，以純淨童聲詮釋台灣旋律，象徵文化交流的美好融合。

「維也納少年合唱團」參訪故宮。 圖／擷取自聯合新聞網影音

此次共有23名團員隨行，他們初次踏上台灣，對於台灣傳統SPA、文化與故宮的「肉形石」讚嘆不已，並暱稱「肉形石」為「Pork Stone」。隨著巡演即將正式展開，他們期許能用歌聲，向台灣觀眾傳遞世界上最單純的快樂，並且在東方的土地延續維也納合唱團五百多年的溫度，唱出跨越文化的共鳴。

2025年維也納少年合唱團演出行程（每晚7:30）

10/18 (六) 高雄衛武營音樂廳

10/21 (二) 臺北國家音樂廳

10/22 (三) 新竹市演藝廳

10/23 (四) 臺中市中山堂

