健康永續行動家／中醫大附醫專攻急重症 醫療本業最賺錢醫學中心

聯合報／ 記者李樹人／台中報導

翻開健保署發布歷年醫院財報資料，中國醫藥大學附設醫院近十年蟬聯醫療本業最賺錢醫學中心，院長周德陽說，醫療是良心事業，在董事會全力支持下，中醫大附醫多年來專攻急重症治療，致力於臨床及教學研究，累積口碑，贏得民眾信賴。

衛福部健保署公布二○二三年各大醫院財報，林口長庚收支結餘達五十六多億元、高雄長庚四十四多億元，在整體盈餘收入分居一、二名，但幾乎都來自業外收益。中醫大附醫以近卅一億元，位居第三，盈餘大都來自醫療本業，周德陽被醫界譽為「最會賺錢的醫院ＣＥＯ」。

近年來，中醫大附醫每年收入約三百億元，盈餘在卅億元上下，這幾乎是所有大型醫院負責人心目中的夢幻數字。為此，中醫大附醫近年將經營觸角延伸至機器人、細胞治療外泌體等生醫產業；也鼓勵臨床醫師投入生技研究，如有突破，獲得專利，就能技轉至民間企業。

周德陽將「論文、專利技轉、產品」視為金三角，為未來醫療生技生態系統的大戰略。學校與醫院攜手合作，中醫大附醫將部分盈餘挹注中國醫藥大學，透過產學合作，支持學校研發，校方、教授多些業外收入，達到「共好」。

在醫療本業上，中醫大附醫致力急重症治療，拯救更多人命，另盡量避免不必要的檢查及抽血，幫病人及家屬省錢，長久下來，就能創出好口碑。

在用藥上，周德陽力求運用醫療大數據，ＡＩ運算，藉此避免重複用藥。

大數據 AI 中國醫藥大學 醫學中心 健保署 財報 長庚

