健康永續行動家／護理師幫手 中醫大附醫照護機器人「愛寶」進病房

聯合報／ 記者李樹人／台中報導
中醫大附醫院長周德陽與AI照護機器人「愛寶」合照。圖／中醫大附醫提供
中醫大附醫院長周德陽與AI照護機器人「愛寶」合照。圖／中醫大附醫提供

「明天一早開刀，今天六點之後，就不能吃東西。」身高一四五公分、外型討喜的AI照護機器人「愛寶」正對著骨折患者做著術前說明，一旁家屬看得出神，讚嘆科技愈來愈進步。

新冠疫情後，全球掀起護理離職潮，中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，護理人力不足，現有臨床人員負擔沉重，若不堪負荷而離職，人力更為不足，許多醫院只能關床，形成惡性循環。為吸引更多護理師，院方祭出高薪，輪值三班年薪均能突破百萬元，但護理人力仍有缺口。

生成式AI照護型機器人「愛寶」日前誕生。周德陽笑著說，「就像一個剛生下來的嬰兒，當然得細心呵護。」生成式AI進步神速，加上醫院累積豐富數據，大幅提升機器人功能。目前正著手微調，未來接受足夠訓練，並累積更多大數據資料，一定能夠提供更人性的醫療服務，減輕護理人員負擔。

「愛寶」可分擔護理師哪些工作？周德陽舉例，住院患者按了服務鈴，「愛寶」隨即進入病房，瞭解需求，如果無法解決，即通知護理師。另外，「愛寶」透過螢幕影片示範及擬人化語音系統，可指導糖尿病友施打胰島素；還可告知手術說明書內容，並回答相關問題，例如膽結石手術風險、成功率、副作用，以及術後注意事項等。

中醫大附醫擁有「愛寶」原型機四台，正在各科病房「訓練中」，預計在一、兩年採購至少一百台二代「愛寶」。

