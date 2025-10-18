聽新聞
健康永續行動家／落實永續！中醫大附醫院長周德陽以戰代訓 成醫界得獎王

聯合報／ 記者李樹人／台中報導
中醫大附醫院長周德陽獲得「亞洲醫療大獎」年度最佳執行長，在AI推動上不遺餘力，打造數位健康系統，提供便利的就醫過程。記者黃仲裕／攝影
中醫大附醫院長周德陽獲得「亞洲醫療大獎」年度最佳執行長，在AI推動上不遺餘力，打造數位健康系統，提供便利的就醫過程。記者黃仲裕／攝影

二○二五年「亞洲醫療大獎（Healthcare Asia Awards）」頒獎典禮上，中國醫藥大學附設醫院勇奪雙料大獎，除了「年度最佳醫院」，院長周德陽榮獲「CEO of the Year亞洲年度最佳執行長」肯定，成為本屆唯一獲此殊榮的醫療專業領袖人物，為台灣醫界爭光。

執醫四十多年，周德陽在神經外科專業領域上備受推崇，由他研發「腦出血內視鏡血腫清除術」已被納入哈佛大學「臨床神經外科技術」教科書，成為國際中風手術標準，大幅提升病人存活率與術後預後。

跨至行政職後，周德陽同樣表現傑出，卓越領導力讓他獲獎無數，成為「醫界得獎王」。

追求進步 鼓勵員工多競賽

身為圍棋高手，周德陽鼓勵院內醫師、員工參加競賽，除了國外學術期刊，更積極投入國內外各大醫療生技，如生策會國科會、幸福職場等競賽，中醫大附醫平均每年贏得一百多個獎項。但他強調，不是為了比賽而比賽，最重要的是「以戰代訓」、「追求進步」。

疾病治療 通過醫策會認證

中醫大附醫迄今通過醫策會十五項疾病治療的品質認證，數量居醫學中心前幾名。周德陽表示，取得認證，等於公正學術單位掛保證，當然能夠贏得眾多民眾信賴，成為就醫時的首選。在人工智慧（ＡＩ）推動上，更不遺餘力，走在眾多大型醫院之前，例如人工智慧認證，陸續取得醫院組織架構、臨床試驗、患者病歷、數據分析等多領域學術認證。

數位轉型 以高薪投資人力

周德陽說，中醫大附醫及中國醫藥大學成立ＡＩ中心、大數據中心，高薪聘用至少八十位資訊工程師參與醫療生技的數位轉型，這些人力投資，在國內其他醫學中心應屬少見。

中醫大附醫連續三年奪得國外大獎，二○二三年創建「智抗菌平台」，可在一小時內完成抗藥性預測性分析，幫助醫院轉化資料為知識，預測個人風險，獲「美國醫療資訊暨管理系統協會HIMSS」頒贈「數位健康指標（ＤＨＩ）」全球第一名。今年完成ＤＩＡＭ七級認證及HIMSS全方位最高等級認證，達國際級水準。

周德陽表示，數位科技為人類生活帶來改變，透過最尖端的ＡＩ技術，打造數位健康系統，提供便利的就醫過程，以及完善的醫療照護服務，以「中國醫點通」App為例，推出十幾年，累積使用人數超過四百多萬，創下相關醫療App的使用紀錄。

血液透析 居家不必跑醫院

中醫大附醫是全國唯一提供居家血液透析的醫療機構，醫護人員運用遠端智慧監控系統，病人可在家血液透析，免於奔波往返醫院，一年可節省九十天，且提升病人生活品質與就醫安全。

繼二○二四年獲「Newsweek」肯定，獲選「Top CEO Circle」，周德陽二○二五年更獲「CEO of the Year」，成為亞洲年度最佳執行長，為唯一獲得此榮譽的亞洲醫界領袖。關鍵為人本精神、科技應用、團隊文化等核心指標贏得高分，積極推動醫院數位轉型、生物醫學創新。

中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧（中）與企業志工隊。圖／中醫大附醫提供
中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧（中）與企業志工隊。圖／中醫大附醫提供

中醫大附醫榮獲「二○二五年亞太暨台灣永續行動獎」多項肯定，永續長為行政副院長楊麗慧，她以「從醫療出發、向永續前行」為理念，帶領團隊將永續精神融入醫院日常營運，成立企業志工隊，串聯校院體系與社會資源，從偏鄉健康廚房、部落日托中心到節能減碳行動，建構「以人為本、從心出發」綠色醫療模式，讓永續不只是倡議，落實在每一次的醫療服務與社會關懷。

中醫大附醫院長周德陽（左）與病人互動。圖／中醫大附醫提供
中醫大附醫院長周德陽（左）與病人互動。圖／中醫大附醫提供

關於周德陽

年齡：71歲，1954年生

專長：CAR-T細胞免疫治療、醫療AI、內視鏡、功能性神經外科手術、加瑪刀、脊椎與腦瘤手術、小兒神經外科

現任：中國醫藥大學附設醫院院長

台灣生醫人工智慧研究發展協會理事長

台灣醫院協會理事

台灣醫學中心協會理事

私立醫療院所協會理事

獲獎紀錄：

●衛福部醫療關懷力典範獎─卓越領導獎（2025年）

●亞洲醫療大獎年度最佳執行長（2025年）

●入選全球Newsweek CEO Circle（2024/25）

●資深優良教師大智獎（2020年）

●台灣醫療典範獎（2015年）

●陽明大學第10屆特殊貢獻類傑出校友獎（2013年）

