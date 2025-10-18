聽新聞
0:00 / 0:00

水質打問號 農民被疑種毒水果

聯合報／ 記者周宗禎黃于凡／連線報導

嘉南地區光電案場多，農地、魚塭種電，連水庫都有光電板漁民抱怨地主將魚塭租給光電業者，衝擊養殖漁民生計。引烏山頭水庫排水種植酪梨的林姓農民說，政府宣稱水庫設光電板對環境沒影響、水質無虞，但事先未跟地方說明，被質疑了，怎麼解釋很多人還是不信，連他的水果都被懷疑有毒，當然有影響。

嘉義縣漁電共生案場的陳姓漁民說，光電基樁插在魚塭，無法像過去一樣撒網捕撈，魚在基樁之間逃竄，忙半天也抓不到幾隻魚，請求光電業者拆除基樁遭拒，連魚塭排水及周邊道路都被施工車輛損毀，後經溝通修復，並由光電業者接手養殖。

漁民指出，養殖漁民也面臨土地租金競爭，隨著光電業者進駐，地租價格攀升，一些地主傾向不再出租給養殖戶，反而轉租光電業者，「光電業者給的租金多，傳統養殖漁民根本比不過」，養殖面積減少，對依靠養魚維生的家庭衝擊很大。

台南烏山頭水庫附近的林姓農民說，多年來引用水庫的水都沒問題，種植的酪梨等水果都強調用了烏山頭水庫的水來種植，生長良好，銷量很好，但最近接到老主顧電話都是看了媒體報導，都很擔心他用了有光電板的水庫的水，「種出來的東西會不會有毒」，雖然政府說不會有問題，但環保團體還是懷疑水質有問題，應該找有公信力的單位趕快來檢驗水質。

黃姓居民說，兒子原本要返鄉接手自家農地投入有機農作，因為附近的水面風景不錯，還想要開個小咖啡店，但原本的湖光山色多了光電板，讓人看了很不舒服，遊客也變少，而且環保團體質疑水質會因為光電板大面積的遮蔽陽光產生變化，讓孩子暫時打消返鄉的念頭。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，地方擔心光電板清洗溶劑會影響水源和農作物，也會產生折射熱能和運作噪音等問題，現在漁電共生效果不是那麼好，豬舍、雞舍屋頂加裝光電板爭議較小，但嘉義縣溪口鄉曾發生漏電把豬電死，光電安全隱憂應是首要關注重點。

烏山頭水庫 光電板 漁民 水質 農民 水果

延伸閱讀

光電板清運留滿地玻璃渣 環保局現勘舉發並請業者清除

台南議員勘災 赫見校園屋頂光電板設在「學童必經」上方

核三廠光電板致墾丁海域成陰陽海？台電、墾管處指天候所致

翡翠水庫曾裝滿泥水？翡管局急澄清：從未出現過

相關新聞

因應準風神颱風 公路局提升警戒作業

因應菲律賓東方海面熱帶性低氣壓TD27生成，交通部公路局表示，依最新氣象情資顯示，熱帶性低氣壓TD27未來可能成颱(準風...

第35屆醫療奉獻獎╱林慈龍 與父駐山77 年 診所全年無休

醫療奉獻獎又出現父子同為得主的佳話。本屆得主南投縣仁愛鄉健安診所負責人林慈龍，父親林金梁是第11屆醫奉獎得主。林慈龍秉承...

健康永續行動家／落實永續！中醫大附醫院長周德陽以戰代訓 成醫界得獎王

二○二五年「亞洲醫療大獎（Healthcare Asia Awards）」頒獎典禮上，中國醫藥大學附設醫院勇奪雙料大獎，...

醫病之間／乳頭濕疹3個月沒好 竟是乳癌

新竹60歲婦人右側乳頭長濕疹，原本以為是單純皮膚病，但擦藥治療3個月仍未見改善，乳頭還變形，結果到中國醫藥大學新竹附設醫...

水質打問號 農民被疑種毒水果

嘉南地區光電案場多，農地、魚塭種電，連水庫都有光電板，漁民抱怨地主將魚塭租給光電業者，衝擊養殖漁民生計。引烏山頭水庫排水...

新聞眼／稽查大戲 保烏紗帽？為民眾健康？

為打擊新興菸品私下流通，立法院修正「菸害防制法」，嚴管加熱菸，禁止電子煙，而衛福部上個月正式宣布放行加熱菸合法上市，出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。