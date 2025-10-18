新聞眼／稽查大戲 保烏紗帽？為民眾健康？

為打擊新興菸品私下流通，立法院修正「菸害防制法」，嚴管加熱菸，禁止電子煙，而衛福部上個月正式宣布放行加熱菸合法上市，出現國內首見「主管健康最高機關，放行危害健康菸品上市」矛盾情況。

菸商挾加熱菸叩關，過程力求謹慎，因法規設下重重限制，同時擔心急於上市恐招來惡名，延後在十月十一日合法上市後的第七天，昨天才正式於連鎖超商鋪貨。

民間團體在上市前多次發聲抗議，要求衛福部擋下加味、加熱菸，卻被執政高層無視，先是由即將退休的國健署前署長吳昭軍祭旗，於卸下職務前不到一周公告放行加熱菸，後續由新署長沈靜芬公布核准加熱菸項目，一連串的作為就像是安排好的戲碼。

昨菸商正式於連鎖超商鋪貨，衛福部長石崇良臨時決定率隊「突襲稽查」，安排保母車接送媒體隨團拍攝，稽查三家超商後，在人行道受訪，挑出加熱菸圖像過於顯眼問題，引發路過民眾圍觀，一旁北市衛生局的「真稽查員」，忙著拿出稽查員證件與檢查項目表格，逐一核對超商業者加熱菸販售情形是否合規，才發現加熱菸外包裝未標示尼古丁，部長稽查大戲根本沒揪出問題。

事後衛福部發布稽查新聞稿，強調「任何違法販售或誤導青少年吸菸的行為，都將依法處理，絕不寬貸」，但早在加熱菸討論是否開放時，民團或專家就已提醒，加熱菸、加味菸過去鋪天蓋地的宣傳手法，早已深入年輕人內心，年輕人使用新興菸品的比率極高。

衛福部若真有執行魄力，應把力氣放在抵抗國際菸商，在事前設法杜絕危害民眾健康的新興菸品上架販售，或至少先依法設下禁止加味菸禁令，事後上演稽查大戲，不禁令人起疑，是為自保烏紗帽，還是真為民眾健康著想？