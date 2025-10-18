加熱菸開放販售 拒菸聯盟憂：更多青少年成癮

衛福部上月宣布放行二家國際菸商在台販售加熱菸，其中一家菸商產品，於十月十一日開始可合法販售，連鎖超商業者昨日上架產品販售。台灣拒菸聯盟指出，現行上架販售「加味加熱菸」，恐吸引更多青少年成為菸癮者。

對此，衛福部長石崇良說，已著手開發科學檢驗機制，了解菸品添加成分與口味，後續將訂出規範。

拒菸聯盟指出，加味加熱菸為最容易吸引年輕族群的新興菸品，也容易誤導民眾吸食加熱菸有助戒除紙菸，或降低健康危害，衛福部應有擔當對抗菸草公司施壓，更應亡羊補牢，別讓菸商予取予求，為避免陷年輕人於菸商魅惑行銷中，應立即公告禁止加味菸，並依法在行政院公告後一個月內，要求加味加熱菸及所有加味菸品下架停售。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，加熱菸與紙菸一樣含有尼古丁，易導致成癮，及焦油、甲醛、乙醛等有毒、致癌物質，二手菸危害程度也與紙菸相仿，加味菸透過添加各種風味，增加口感並降低嗆味，吸引年輕人嘗試。

林清麗說，世衛組織調查，加熱菸使用者逾八成為年輕族群，九成以上使用者淪為雙重、多重尼古丁使用者，超商以及菸商只看商機，忽略菸品對年輕世代的危害。目前雖只有一家連鎖超商業者上架加熱菸，但其據點遍布全台，成癮市場大，業者因法規敏感，先採單一通路開始販售，後續一定會再擴張。

石崇良表示，加熱菸、傳統紙菸均存在加味菸選項，菸害防制法修法時，已將加熱菸列為禁止對象，但需有手段查證，藉由有科學檢測工具，了解業者在菸品中添加何種成分創造出口味，並禁止這類添加物使用，國健署已與食藥署合作開發檢驗方式，將依檢驗工具，著手訂定加味菸規範。