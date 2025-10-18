加熱菸未標尼古丁 上架即下架

衛福部上月宣布，放行二家國際菸草公司加熱菸在台販售，衛福部核准十月十一日可合法上市，疑因議題敏感，超商業者比合法販售時間延後近七日，於昨天才正式上架販售，衛福部部長石崇良昨率隊稽查，突襲販售現場是否違規，現場未查獲異狀，但雙北衛生局後續發現加熱菸未標示尼古丁含量，依法須全面下架，形同上架首日即下架。

加熱菸昨正式上市販售，各家媒體關注其銷售情形，新聞露出後，國健署立即發文至國家通訊傳播委員會，並強調即使是以新聞形式報導，但內容若過度強調市場反應、銷售狀況，如熱銷、搶購一空、排隊秒殺、網友狂推、爆量賣出等，舉凡採取正面、引人購買的文字，或提到品牌型號、價格、販售通路、折扣、購買通路與連結、開箱評測與好評推薦等，都可能被認定為變相廣告促銷，可依「菸害防制法」開罰新台幣廿萬元以上，一百萬元以下罰鍰。

石崇良昨天下午臨時決定突襲稽查三家超商，逐一稽查後，現場未發現明顯違規，但店家販售加熱菸圖示，與傳統菸品間距過大，呈現方式也有所不同，有「凸顯販售加熱菸」疑慮，石崇良當場要求店長改進，並通報總公司要各分店連帶改善。

石崇良突襲稽查後，雙北市衛生局稽查人員昨相繼回報，加熱菸品上並未標示尼古丁含量，新北市衛生局長陳潤秋說，菸品容器的尼古丁、焦油標示，應依「菸害防制法」之「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示」辦法規定辦理，加熱菸品外包裝未依規定標示，製造或輸入業者最高可處五百萬元罰鍰，並令其限期回收或退運；屆期未回收或退運者，按次處罰。

國健署菸害防制組長羅素英說，與販售通路確認後，昨於販售通路上販售的，某業者製造的八種菸草柱產品，均未標示尼古丁含量，已通知通路業者全面下架，而製造業者須依規定標示尼古丁含量後，才能重新上架，因該業者屬於境外廠商，重新上架還需完成通關、報稅等程序。

加熱菸從上市前就亂象百出，連鎖超商與菸商合作，於國內舉辦菸品販售內部說明會，原定舉辦一百場，遭拒菸聯盟發現後，向衛生局檢舉，菸商挨罰千萬元才暫緩計畫。後續媒體揭露，超商業者還未到合法販售日期，提前於自家網購App上架加熱菸菸草柱及吸食器具，並且標明售價，拒菸盟再度出手檢舉，衛福部移交地方政府辦理，並說最高可重罰二千五百萬罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康