醫病之間／乳頭濕疹3個月沒好 竟是乳癌
新竹60歲婦人右側乳頭長濕疹，原本以為是單純皮膚病，但擦藥治療3個月仍未見改善，乳頭還變形，結果到中國醫藥大學新竹附設醫院詳細檢查，竟是乳癌第二期；醫師提醒，乳頭和乳暈濕疹治療2周未見改善，應盡速就醫。
中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科醫師簡姿萍指出，該名婦人乳頭下方有2個邊緣不規則、部分模糊的腫瘤，經穿刺切片後確診為乳癌第二期。此病灶被稱為Paget’s disease，症狀包含乳頭乳暈濕疹、發紅潰瘍、糜爛與分泌物，是比較罕見的乳癌表現。
簡姿萍表示，婦人雖是乳癌二期，但經過部分乳房切除與前哨淋巴採樣手術，腫瘤已經根除。許多病患會擔心術後復發的可能性，但目前研究顯示，只要部分切除手術搭配放射、荷爾蒙、化學或標靶等治療計畫，存活率其實與全乳房切除相當，而乳頭主要的美觀用途也能在療程結束後，透過局部皮瓣及刺青重建。
醫院提醒，40歲以上、74歲以下的女性最好2年做一次乳房攝影篩檢，若家族有乳癌病史，應定期做乳房超音波檢查，盡早發現才能提升治癒率。
