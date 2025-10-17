上架首日即下架！加熱菸外包裝未標尼古丁含量 8品項全數下架

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影

衛福部日前放行2家國際菸商加熱菸品在台上市，其中1家菸商加熱菸，今天在連鎖超商上架販售。衛福部長石崇良今天率國健署及台北市衛生局突擊稽查，當場未發現異常。不過，國健署晚間發布新聞稿指出，已與販售通路確認，業者今天上架8項菸品容器，即菸草柱外包裝，均未標示尼古丁含量，依法必須全數下架，已通知通路業者，目前正連夜將產品下架。

國健署菸害防制組長羅素英表示，台北市、新北市稽查人員，今天稽查時均發現超商販售的菸草柱外盒並未標示尼古丁含量，且今天上架販售的8種菸草柱產品，全數不符規定，已請超商業者全面下架回收，針對尚在海關報驗程序中的產品，則必須退運或銷毀，部長稍早突襲稽查時，在場的地方政府稽查人員，按作業流程完成後續稽查手續時，也已發現違規情形，並向中央回報。

羅素英表示，超商總公司已請各分店連夜處理下架事宜，依菸害防制法規定，違規產品應令其限期回收、改善、退運，後續將由地方政府開出裁處書，要求業者在一定時間內完成下架。另，菸品容器之尼古丁、焦油標示，應依據菸害防制法之「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」規定辦理。加熱菸產品外包裝如未依規定標示，製造或輸入業者最高處500萬元罰鍰，並令其限期回收或退運。

衛福部稍早稽查突擊台北市三家超商，稽查有2大重點，其一是確認販售通路是否符合規定。根據《臺北市新興菸品管理自治條例》，校園周邊50公尺內販賣加熱菸，最高可處新台幣5萬元罰鍰；校園周邊50公尺外的超商，則須依《菸害防制法》規定張貼警示標示、限制展示面積不超過2平方公尺，並於銷售時確實查驗購買者年齡與身分證件，落實「問年齡、示證件、知法令」原則。

國健署長沈靜芬強調，將與各縣市衛生局持續合作，針對實體通路、校園周邊及網路平台加強稽查，並且定期公布電子煙及加熱菸查處成果，防止新興菸品流入青少年族群及孕婦族群。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

超商 加熱菸 衛福部 菸草 毒品 石崇良 電子煙

