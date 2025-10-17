「讓蜜蜂回家」勇奪新北市、齊柏林環境紀錄片2獎

2025新北市紀錄片獎今晚頒獎，探討蜜蜂生態危機的「讓蜜蜂回家」，勇奪首獎與齊柏林環境紀錄獎。導演徐仲彥表示，盼觀眾透過影片瞭解，日常的消費選擇會導致蜜蜂消失或死亡。

2025新北市紀錄片獎今晚頒發13部優選影片證書，並公布評審團特別獎由「拍下你在囚室裹比V」獲獎。影片描述香港導演王樂行藉由兄弟的經歷、香港雲霧氣候，有如香港的命運綑綁一起。

製片馬曼容說，作品探討親情、香港的社會與政治變遷；她轉述，王樂行感謝家人與朋友的支持，並從入獄前的弟弟身上看見什麼是堅毅與美麗。

「讓蜜蜂回家」則透過南投中寮蜂農阿賢一家的採蜜日常互動與生活節奏，呈現農藥對蜜蜂的致命威脅。影片獲得齊柏林環境記錄獎。

齊柏林基金會董事長歐晉德頒獎致詞表示，創作者用影像記錄土地與環境的變化，若齊柏林還在世，一定會為這次的花蓮光復水患與人類和大地的互動，留下珍貴記錄。他盼未來有更多導演創作環境紀錄片，透過鏡頭喚起社會關注永續議題。

這部片同時獲得今年紀錄片首獎，由市長侯友宜頒獎。導演徐仲彥表示，影片揭露養蜂背後與消費者習慣、農業制度及環境變遷相關的結構性問題，盼望反思人與自然共生的可能。

獲第2名為傅逸佳導演的「遠雷與晚霞」，影片描述母親從四川嫁來台灣，藉信仰面對中國與台灣的敏感問題，女兒藉由攝影機試圖拼湊家族記憶，探索身分的矛盾。攝影張嘉哲致詞表示，影片充分表達女兒對媽媽最真誠的對話。

獲獎第3名的為「助產之聲」，導演李芷崡表示，助產文化逐漸消逝之際，湯楷琳向接生逾萬名新生兒的王秀霞學習，在產婦的叫喊與嬰兒的啼哭聲中，學習接住生命，也撞見社會角落中的現實與矛盾。

決選評審團代表、導演黃明川表示，今年作品題材多元，故事涵蓋個人經驗到社會觀察，創作者在敘事、技術及情感表現用心。

市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎邁入第15年，一路陪伴紀錄片工作者影像創作，已成為許多導演啟程的重要舞台，多部優選作品延伸為紀錄長片至院線放映，在國際發光發熱，希望透過影片讓大家體驗「感動無所不在」。