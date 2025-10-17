快訊

金鐘60／邰智源披髮化身王世堅！飆金句「連滾帶爬」 再虧胡瓜1句全場笑翻

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

聽新聞
0:00 / 0:00

2025新北市紀錄片今頒獎 齊柏林環境紀錄獎《讓蜜蜂回家》獲首獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2025新北市紀錄片獎今晚舉行頒獎典禮，新北市長侯友宜頒獎給獲獎者。圖／新北市新聞局提供
2025新北市紀錄片獎今晚舉行頒獎典禮，新北市長侯友宜頒獎給獲獎者。圖／新北市新聞局提供

2025新北市紀錄片獎今晚舉行頒獎典禮，今年首獎為探討蜜蜂生態危機的齊柏林環境紀錄獎《讓蜜蜂回家》、第二名為《遠雷與晚霞》、第三名則是《助產之聲》，另本屆首度增設的評審團特別獎則由《拍下你在囚室裏比V》抱走此殊榮。

今年決選評審團代表由國家文藝獎得主黃明川擔任，頒獎典禮除了公布決選前三名及評審團特別獎，也頒發今年度13部優選作品證書。新北市長侯友宜與看見‧齊柏林基金會董事長歐晉德擔任頒獎人，為得獎者獻上祝福。

侯友宜表示，新北市紀錄片獎邁入第15年，已成為許多導演啟程的重要舞台，今年新增評審團特別獎，並給予資金、製作、行銷的支持，成為紀錄片工作者最強大後盾。這幾年新北紀錄片獎也與「看見‧齊柏林基金會」合作，讓更多觀眾能透過影像重新看見台灣。

歐晉德指出，感謝新北市紀錄片獎提供平台，讓創作者用影像記錄土地與環境的變化，也盼未來有更多導演投入環境紀錄片創作，透過鏡頭喚起社會對永續的關注，「讓影像成為倡議環境教育的重要力量」。

黃明川指出，今年作品題材多元，故事從個人經驗到社會觀察皆有所涵蓋，創作者在敘事、技術及情感表現用心，讓觀賞過程不僅是欣賞影像，也是一次次深刻的學習與思考。

新北市新聞局長李利貞說，新北市紀錄片獎迄今已扶植超過150部作品，並持續拓展國際交流。今年首度與溫哥華台灣電影節合作，展映7部優選作品，也與波士頓台灣影展策劃「新北日」，讓台灣紀錄片登上國際舞台，展現城市文化影像力。

新聞局表示，2025新北市紀錄片獎優選作品將於10月18日至26日兩周周末，在府中15紀錄片放映院免費放映，邀請民眾踴躍觀賞。

紀錄片 特別獎

延伸閱讀

三重厚德國小和平樓拆除暨新建工程啟動

超夯的萬金石馬拉松今午開搶 今年多了這3項新特色

完善新莊防洪韌性 塔寮坑二抽水站工程今動工

侯友宜參觀台灣設計展 肯定彰化傳產大縣行行出狀元

相關新聞

人力崩潰為壓垮健保的最後一根稻草 李伯璋籲「調整合理專業給付」

就醫方便，醫療費用便宜，全民健保始終為政府滿意度最高的政策，但健保署前署長李伯璋直言「人力崩潰將成為壓垮體系的最後一根稻...

2025新北市紀錄片今頒獎 齊柏林環境紀錄獎《讓蜜蜂回家》獲首獎

2025新北市紀錄片獎今晚舉行頒獎典禮，今年首獎為探討蜜蜂生態危機的齊柏林環境紀錄獎《讓蜜蜂回家》、第二名為《遠雷與晚霞...

疑分心釀禍！大貨車撞上拋錨小貨車1傷 國道3烏日回堵1公里

國道3台中烏日路段今天下午發生大貨車劉姓司機疑因分心，碰撞因故障停在外側路肩小貨車，造成小貨車顏姓司機輕傷，送送亞大醫院...

因應準風神颱風 公路局提升警戒作業

因應菲律賓東方海面熱帶性低氣壓TD27生成，交通部公路局表示，依最新氣象情資顯示，熱帶性低氣壓TD27未來可能成颱(準風...

台東-澎湖3日遊包機首航 新型觀光為台東創造5千萬元觀光產值

繼越南峴港、泰國曼谷及金門等地雙向包機直航後，台東縣府再度攜手旅遊集團，今天起推出「台東—澎湖3日遊程」行程，首班包機今...

動腦也動身！ 老盟辦高齡槌球賽 高齡92歲老翁上場揮桿滿場掌聲

我國今年正式邁入「超高齡社會元年」，為鼓勵長者健康老化，衛福部社家署與老人福利聯盟，今天在台北田徑暖身場共同舉辦槌球比賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。