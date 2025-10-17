2025新北市紀錄片今頒獎 齊柏林環境紀錄獎《讓蜜蜂回家》獲首獎

2025新北市紀錄片獎今晚舉行頒獎典禮，今年首獎為探討蜜蜂生態危機的齊柏林環境紀錄獎《讓蜜蜂回家》、第二名為《遠雷與晚霞》、第三名則是《助產之聲》，另本屆首度增設的評審團特別獎則由《拍下你在囚室裏比V》抱走此殊榮。

今年決選評審團代表由國家文藝獎得主黃明川擔任，頒獎典禮除了公布決選前三名及評審團特別獎，也頒發今年度13部優選作品證書。新北市長侯友宜與看見‧齊柏林基金會董事長歐晉德擔任頒獎人，為得獎者獻上祝福。

侯友宜表示，新北市紀錄片獎邁入第15年，已成為許多導演啟程的重要舞台，今年新增評審團特別獎，並給予資金、製作、行銷的支持，成為紀錄片工作者最強大後盾。這幾年新北紀錄片獎也與「看見‧齊柏林基金會」合作，讓更多觀眾能透過影像重新看見台灣。

歐晉德指出，感謝新北市紀錄片獎提供平台，讓創作者用影像記錄土地與環境的變化，也盼未來有更多導演投入環境紀錄片創作，透過鏡頭喚起社會對永續的關注，「讓影像成為倡議環境教育的重要力量」。

黃明川指出，今年作品題材多元，故事從個人經驗到社會觀察皆有所涵蓋，創作者在敘事、技術及情感表現用心，讓觀賞過程不僅是欣賞影像，也是一次次深刻的學習與思考。

新北市新聞局長李利貞說，新北市紀錄片獎迄今已扶植超過150部作品，並持續拓展國際交流。今年首度與溫哥華台灣電影節合作，展映7部優選作品，也與波士頓台灣影展策劃「新北日」，讓台灣紀錄片登上國際舞台，展現城市文化影像力。

新聞局表示，2025新北市紀錄片獎優選作品將於10月18日至26日兩周周末，在府中15紀錄片放映院免費放映，邀請民眾踴躍觀賞。