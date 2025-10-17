快訊

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

不斷更新／節目類金鐘獎得獎名單 「廚師的迫降」獲人氣綜藝節目獎

人力崩潰為壓垮健保的最後一根稻草 李伯璋籲「調整合理專業給付」

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
健保署前署長李伯璋分析健保困境，撰寫「台灣醫療體系的系統性壓力與改革的迫切需求」一文，刊登頂尖醫學期刊The Lancet的correspondence。本報資料照片
健保署前署長李伯璋分析健保困境，撰寫「台灣醫療體系的系統性壓力與改革的迫切需求」一文，刊登頂尖醫學期刊The Lancet的correspondence。本報資料照片

就醫方便，醫療費用便宜，全民健保始終為政府滿意度最高的政策，但健保署前署長李伯璋直言「人力崩潰將成為壓垮體系的最後一根稻草」，台灣醫療人力不足與過勞現象已使台灣健保制度逐漸逼近崩潰臨界點，而這也是其他實施健保制度的國家必須正式的警訊。

目前於台北醫學大學公共衛生學院擔任講座教授的李伯璋撰述「台灣醫療體系的系統性壓力與改革的迫切需求」（Systemic strains and reform imperatives in Taiwan’s health-care syetem）刊登於頂尖醫學期刊「The Lancet」10月18日Correspondence，為台灣學術研究之光。

該研究強調，全民健保的可近性與公平性固然重要，但若沒有合理誘因與永續設計，最終會壓垮醫療人力，危及制度本身，而台灣經驗提供全球醫療照護必須正視的警訊。全民健保制度是台灣的驕傲，但若無務實改革，人力崩潰將成為壓垮體系的最後一根稻草。

文章核心概念為台灣全民健保制度採行「按件計酬」（fee-for-service）模式，使得醫師多做檢查、多開處方就能多領給付，導致「重數量、輕品質」的扭曲現象。低額的部分負擔確保了醫療的高可近性，但也助長了過度使用醫療資源的困境，讓健保財務陷入泥沼狀態。

李伯璋表示，在台灣，社會學者、公衛學者與政府官員均想要為人民提供全民健康覆蓋的社會福利，讓所有人民都能獲得所需的健康服務，且不致造成經濟困難，但這理想的層面是需透過醫療人員來執行。

據統計，台灣每1000人有2.39位醫師，日本則有2.6人、南韓2.51人，OECD國家平均為3.6人，台灣醫護均遠低於東亞及OECD國家平均人力。

醫事人力已經不足，加上長時間工時、不合理的專業待遇，以致醫師與護理師對血汗醫院產生高度倦怠與不滿，不少人選擇離職或退出急、重、難、罕等臨床工作，進一步加劇了大型醫院醫療人力短缺，惡性循環下，醫療人力嚴重不足和過勞的確造成體系韌性受到嚴重威脅。

全民健保係以年度總額制度來支付醫療費用，在總額被框住、癌症用藥給付持續增加之際，醫療人員專業能力彷彿不受重視，拿到給付點數，卻是更少。

Netflix「夢想成為律師的律師們」第七集點出律師界真實一面，在合夥律師事務所中，不公平的薪酬績效制度為年輕律師出走的原因。台灣醫界似乎也是如此，全民健保改革最急迫的務實政策正是儘速調整醫療人員合理專業給付。

李伯璋表示，台灣醫療人力不足與過勞現象迫使醫院推出大量自費項目來維持財務平衡，這正是實施全民健保的國家必須面臨的重大挑戰。全民健保的改革必須走向「價值導向醫療」與務實面對人性的設計，否則再好的短線策略也難以長久制度的永續。

「全民健保政策不能只將財務壓力放在醫院與醫師身上，人民必須承擔相對的責任。」李伯璋說，唯有在制度設計中納入務實財務管理的思維，調整合理專業給付，方能守住醫療人員進入職場的初衷，並讓體系在面對未來危機時更具韌性。

健保署 人力 給付

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／美國政府10月1日關門⋯反映美政治體制哪項制度挑戰？

議員指路燈智慧化不足 北市府：研議更換燈具

「一人顧7500盞路燈」 王欣儀曝：全北市巡視員僅24人

自創明星商品「梨花酥」遭檢舉　炎亞綸發聲明：絕無不實、重新檢討

相關新聞

人力崩潰為壓垮健保的最後一根稻草 李伯璋籲「調整合理專業給付」

就醫方便，醫療費用便宜，全民健保始終為政府滿意度最高的政策，但健保署前署長李伯璋直言「人力崩潰將成為壓垮體系的最後一根稻...

疑分心釀禍！大貨車撞上拋錨小貨車1傷 國道3烏日回堵1公里

國道3台中烏日路段今天下午發生大貨車劉姓司機疑因分心，碰撞因故障停在外側路肩小貨車，造成小貨車顏姓司機輕傷，送送亞大醫院...

因應準風神颱風 公路局提升警戒作業

因應菲律賓東方海面熱帶性低氣壓TD27生成，交通部公路局表示，依最新氣象情資顯示，熱帶性低氣壓TD27未來可能成颱(準風...

台東-澎湖3日遊包機首航 新型觀光為台東創造5千萬元觀光產值

繼越南峴港、泰國曼谷及金門等地雙向包機直航後，台東縣府再度攜手旅遊集團，今天起推出「台東—澎湖3日遊程」行程，首班包機今...

動腦也動身！ 老盟辦高齡槌球賽 高齡92歲老翁上場揮桿滿場掌聲

我國今年正式邁入「超高齡社會元年」，為鼓勵長者健康老化，衛福部社家署與老人福利聯盟，今天在台北田徑暖身場共同舉辦槌球比賽...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。