疑分心釀禍！大貨車撞上拋錨小貨車1傷 國道3烏日回堵1公里
國道3台中烏日路段今天下午發生大貨車劉姓司機疑因分心，碰撞因故障停在外側路肩小貨車，造成小貨車顏姓司機輕傷，送送亞大醫院就醫，該起事故在下午4時5分排除，造成車流回堵約1公里，肇事原因仍待調查釐清。
國道公路警察局第七公路警察大隊說明，今天下午3時2分在國道3號南向206.4公里（烏日路段）發生二車碰撞交通事故，44歲劉男駕駛大貨車疑因分心駕駛，碰撞至故障停於外側路肩35歲顔男駕駛的小貨車，造成顏男輕傷送亞大醫院就醫。
國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況（油、水、煞車、輪胎、燈光等），以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全。
