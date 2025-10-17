快訊

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

不斷更新／節目類金鐘獎得獎名單 「廚師的迫降」獲人氣綜藝節目獎

疑分心釀禍！大貨車撞上拋錨小貨車1傷 國道3烏日回堵1公里

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國道3烏日段發生大貨車司機疑因分心，碰撞停路肩小貨車，造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
國道3烏日段發生大貨車司機疑因分心，碰撞停路肩小貨車，造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／讀者提供

國道3台中烏日路段今天下午發生大貨車劉姓司機疑因分心，碰撞因故障停在外側路肩小貨車，造成小貨車顏姓司機輕傷，送送亞大醫院就醫，該起事故在下午4時5分排除，造成車流回堵約1公里，肇事原因仍待調查釐清。

國道公路警察局第七公路警察大隊說明，今天下午3時2分在國道3號南向206.4公里（烏日路段）發生二車碰撞交通事故，44歲劉男駕駛大貨車疑因分心駕駛，碰撞至故障停於外側路肩35歲顔男駕駛的小貨車，造成顏男輕傷送亞大醫院就醫。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況（油、水、煞車、輪胎、燈光等），以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全。

國道3烏日段發生大貨車司機疑因分心，碰撞停路肩小貨車，造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
國道3烏日段發生大貨車司機疑因分心，碰撞停路肩小貨車，造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
國道3烏日段發生大貨車司機疑因分心，碰撞停路肩小貨車，造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
國道3烏日段發生大貨車司機疑因分心，碰撞停路肩小貨車，造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／讀者提供

警察 國道 交通事故

延伸閱讀

影／台南官田大貨車撞號誌桿 43歲女受困OHCA送醫搶救

台中議員曝烏日高鐵娛樂城恐延宕1年以上 盼烏日會館中心展延

龜山大貨車油漏滿地渾然不知！害3機車騎士慘摔滿身傷

扯！大貨車突衝出國道匝道槽化島 撞進路邊停車場壓爛轎車

相關新聞

人力崩潰為壓垮健保的最後一根稻草 李伯璋籲「調整合理專業給付」

就醫方便，醫療費用便宜，全民健保始終為政府滿意度最高的政策，但健保署前署長李伯璋直言「人力崩潰將成為壓垮體系的最後一根稻...

疑分心釀禍！大貨車撞上拋錨小貨車1傷 國道3烏日回堵1公里

國道3台中烏日路段今天下午發生大貨車劉姓司機疑因分心，碰撞因故障停在外側路肩小貨車，造成小貨車顏姓司機輕傷，送送亞大醫院...

因應準風神颱風 公路局提升警戒作業

因應菲律賓東方海面熱帶性低氣壓TD27生成，交通部公路局表示，依最新氣象情資顯示，熱帶性低氣壓TD27未來可能成颱(準風...

台東-澎湖3日遊包機首航 新型觀光為台東創造5千萬元觀光產值

繼越南峴港、泰國曼谷及金門等地雙向包機直航後，台東縣府再度攜手旅遊集團，今天起推出「台東—澎湖3日遊程」行程，首班包機今...

動腦也動身！ 老盟辦高齡槌球賽 高齡92歲老翁上場揮桿滿場掌聲

我國今年正式邁入「超高齡社會元年」，為鼓勵長者健康老化，衛福部社家署與老人福利聯盟，今天在台北田徑暖身場共同舉辦槌球比賽...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。