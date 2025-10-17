快訊

動腦也動身！ 老盟辦高齡槌球賽 高齡92歲老翁上場揮桿滿場掌聲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為鼓勵長者健康老化，衛福部社家署與老人福利聯盟，今天在台北田徑暖身場共同舉辦槌球比賽，社家署主秘田基武（右四）、老盟理事長方力脩（右三）等人共同開球。記者林琮恩／攝影
為鼓勵長者健康老化，衛福部社家署與老人福利聯盟，今天在台北田徑暖身場共同舉辦槌球比賽，社家署主秘田基武（右四）、老盟理事長方力脩（右三）等人共同開球。記者林琮恩／攝影

我國今年正式邁入「超高齡社會元年」，為鼓勵長者健康老化，衛福部社家署與老人福利聯盟，今天在台北田徑暖身場共同舉辦槌球比賽，全國21縣市、近400位銀髮族球員參加。最高齡的參賽者為來自南投縣，高齡92歲的林主聰，他上場揮桿時，贏得滿場掌聲。他受訪時表示，最開始接觸槌球，是在社區的練習場，多活動可增加身體健康，參加比賽不為名次，只為健康、樂活。

老盟理事長方力脩表示，2025年是台灣正式邁入超高齡社會的關鍵元年，這不僅代表人口結構的變遷，更提醒社會應重新思考如何讓長者「健康、有尊嚴地生活」，老盟舉辦「2025銀齡福氣・槌出活力全國福氣盃錦標賽」，槌球運動結合策略思考、身體活動與團隊精神，讓長者能在活動中展現自主、強化人際連結，是「成功老化」與「健康銀齡」的最佳實踐方式。

方力脩表示，本次賽事不僅是一場體育競賽，更是跨縣市長者共融的盛會，老盟與衛福部期盼藉此拋磚引玉，推動更多社區舉辦銀髮運動活動，讓每位長者都能在健康與幸福的銀齡人生中，持續綻放光彩，老盟與社家署將持續推動「健康銀齡」與「活耀老化」理念，鼓勵各界積極規劃銀髮體育及社交活動，促進跨世代交流，讓長輩能在支持與陪伴中，開創更健康、幸福的銀齡生活。

社家署主任秘書田基武表示，台灣邁入高齡新世代，本次活動正是促進高齡者社會參與的最佳典範，透過槌球運動，長輩不僅能走出家門、培養運動習慣，更能在團隊合作與友誼交流中實踐「成功老化」與「健康老化」，政府將持續與老盟攜手合作，打造全方位的高齡支持網絡，讓長輩在人生下半場活得健康、快樂、有尊嚴。

最高齡的參賽者為來自南投縣，高齡92歲的林主聰，他上場揮桿時，贏得滿場掌聲。記者林琮恩／攝影
最高齡的參賽者為來自南投縣，高齡92歲的林主聰，他上場揮桿時，贏得滿場掌聲。記者林琮恩／攝影
衛福部社家署主秘田基武贈獎給最高齡參賽者，高齡92歲的林主聰。記者林琮恩／攝影
衛福部社家署主秘田基武贈獎給最高齡參賽者，高齡92歲的林主聰。記者林琮恩／攝影

老化 運動 長輩

