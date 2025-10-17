快訊

因應準風神颱風 公路局提升警戒作業

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
因應準風神颱風影響，公路局提升警戒作業。公路局提供

因應菲律賓東方海面熱帶性低氣壓TD27生成，交通部公路局表示，依最新氣象情資顯示，熱帶性低氣壓TD27未來可能成颱(準風神颱風)，並於通過巴士海峽後與東北季風產生共伴效應帶來可觀降雨，影響路段及時間如下：

(一)新北市、宜蘭地區：東北季風共伴影響，自19日(周日)晚間開始，包括台2線濱海公路、台2甲線陽金公路、台7線北橫公路及台7甲線宜蘭支線皆有發生強降雨機率，20日至21日降雨情形最劇，預估單日可達大豪雨以上。(二)花蓮地區：自20日(週一)開始，台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路有強降雨發生機率，影響最大時段為20日及21日，預估單日可達豪雨以上。

公路局呼籲，山區公路受災可能中斷，考量延時搶通，山區聚落請預備充足物資，重症或慢性病患者考量先行下山；旅遊/運輸業者及旅客適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路；另山區旅宿業者請預留存糧、用水及柴油等備用，山區住宿自備個人用藥及必需品。

公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

