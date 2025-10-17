快訊

台東-澎湖3日遊包機首航 新型觀光為台東創造5千萬元觀光產值

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東-澎湖馬公直航包機今天啟動，首航班機抵豐年機場時，台東縣府採用噴水禮迎接。圖／台東縣府提供
台東-澎湖馬公直航包機今天啟動，首航班機抵豐年機場時，台東縣府採用噴水禮迎接。圖／台東縣府提供

繼越南峴港、泰國曼谷及金門等地雙向包機直航後，台東縣府再度攜手旅遊集團，今天起推出「台東—澎湖3日遊程」行程，首班包機今天啟動，共載運368名旅客抵達台東、澎湖兩地，展開探索自然與文化的旅程。

今天是兩地包機首航日，184名澎湖旅客到台東，同時載送184名台東旅客直飛澎湖。澎湖行程涵蓋跨海大橋、通樑古榕、二崁古厝、大菓葉柱狀玄武岩、南海七美或望安秘境等著名景點，並安排東海七景島巡航與在地漁村風味餐。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東擁有豐富的山海景觀與原住民族文化，而澎湖則以壯麗玄武岩地形與獨特海島生活著稱，兩地旅遊資源互補、特色鮮明。

華府旅行社董事長廖泳淀指出，直航包機促使台東、澎湖兩地往來更便捷，未來將持續推動更多元包機航線，串聯國內外熱門旅遊城市，也讓更多旅客看見台東特色。

縣府指出，台東縣府推動包機旅遊，今年已有近3千名國際旅客造訪，創造逾5千萬元觀光消費，此次澎湖航線的開通，除可延伸國際旅客行程、打造多站式旅遊體驗外，也能促進國內離島之間的深度連結，形成跨島串遊的新亮點。

「台東—澎湖三日遊程」的首班包機今天啟動，首梯次旅客在機場合影留念。圖／台東縣府提供
「台東—澎湖三日遊程」的首班包機今天啟動，首梯次旅客在機場合影留念。圖／台東縣府提供

