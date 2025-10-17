台東-澎湖3日遊包機首航 新型觀光為台東創造5千萬元觀光產值

繼越南峴港、泰國曼谷及金門等地雙向包機直航後，台東縣府再度攜手旅遊集團，今天起推出「台東—澎湖3日遊程」行程，首班包機今天啟動，共載運368名旅客抵達台東、澎湖兩地，展開探索自然與文化的旅程。

今天是兩地包機首航日，184名澎湖旅客到台東，同時載送184名台東旅客直飛澎湖。澎湖行程涵蓋跨海大橋、通樑古榕、二崁古厝、大菓葉柱狀玄武岩、南海七美或望安秘境等著名景點，並安排東海七景島巡航與在地漁村風味餐。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東擁有豐富的山海景觀與原住民族文化，而澎湖則以壯麗玄武岩地形與獨特海島生活著稱，兩地旅遊資源互補、特色鮮明。

華府旅行社董事長廖泳淀指出，直航包機促使台東、澎湖兩地往來更便捷，未來將持續推動更多元包機航線，串聯國內外熱門旅遊城市，也讓更多旅客看見台東特色。