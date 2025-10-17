新編楊逵全集「戲劇集」出版 楊翠盼推作品公共化

快訊

中央社／ 台北17日電

已故作家楊逵120歲冥誕，「新編楊逵全集」第一本「戲劇集」今天正式出版發行，楊逵的孫女楊翠表示，期盼將楊逵作品轉向閱讀推廣、現代化與公共化等面向的推動。

「新編楊逵全集」由國立台灣文學館（台文館）策畫主編、印刻文學出版。台文館館長陳瑩芳致詞表示，30年前文建會就曾推出「楊逵全集」，30年後「新編」的意義除了經典文學、歷史文化的紀錄與傳承之外，為了因應閱讀習慣改變，經典文學應該要現代化，這次全集除了紙本之外，未來也要有電子版，且希望能公開。

「新編楊逵全集」總主編黃惠禎表示，新書收錄豐富的附件與別卷，特別是「東海花園（楊逵故居）」的珍貴史料，為讀者提供重返歷史現場的第一手資料，同時彰顯楊逵對民主、自由及均富的理想，對於台灣社會的自我認同與未來建構仍具啟發意義。

國藝會董事長林淇瀁（向陽）致詞提到當年與楊逵往來，「70幾歲老人和30幾歲年輕小夥子的相遇」，充滿相知相惜與孺慕之情。他說，楊逵話匣子打開，會談早期寫作心境與在綠島的小事，也提及想要在「東海花園」蓋「楊逵文學館」。林淇瀁（向陽）肯定此次新編全集包含了日文與英文版，這是將台灣文學推向國際舞台的關鍵。

「新編楊逵全集」全套18冊，其中「華文卷」包括小說集（3冊）、詩文集（2冊）、書信集、戲劇集、翻譯集、資料集；「日文卷」包括小說集（3冊含戲劇）、詩文集；「別卷」包括東海花園留言簿（冊）、影像集；「附卷」包括華文精選集、英文精選集。預計2026年完整出版。

首部出版發行「戲劇集」收錄楊逵於戰爭時期創作的作品「怒吼吧，中國！」；「赤崁拓荒」、「牛犁分家」則把童年時期家鄉農民歌舞寫進劇本裡；「豬哥仔伯」、「父與子」、「撲滅天狗熱」、「光復進行曲」、「勝利進行曲」、「牛犁家」，揭露當時現實社會的荒謬本質。

