媒宣費遭刪1600萬 石崇良：善用有限資源顧獨老

立法院院會今天三讀通過韌性特別預算，其中衛生福利部媒體宣傳費遭刪新台幣1600萬元。衛福部長石崇良說，會善用有限預算，讓獨居長者獲應有的照顧。

立法院院會三讀通過中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算，其中衛福部編列3200萬元媒宣費，朝野立法委員通過台灣民眾黨立法院黨團提案，減列1600萬元。

石崇良出席中華民國醫師公會全國聯合會「醫療界賑災募款分享記者會」前，接受媒體聯訪表示，特別預算中，衛福部主要業務包括補充全民健康保險基金、提高弱勢族群生活補助及強化獨居長者服務。

他說，目前預估全台灣70萬獨居老人，衛福部規劃2年內完成全台訪視與資源連結，提供送餐、緊急救援裝置等協助。

「因為是獨居老人，所以跟過去宣傳方式不同」，石崇良表示，政府過去常透過媒體、網路等傳遞資訊，但獨居長者與一般族群不同，須投入更多在地通路與社區宣導，才能讓長輩知道資源在哪、怎麼獲得協助，這是編列媒宣費主要原因。

他說，民眾黨團認為在預算有限情況下編3200萬元過高，原本提案刪2600萬元，但經衛福部仔細說明特殊性，且沒重疊過去公務預算媒宣費，才改刪1600萬元。

石崇良表示，會在有限預算情況下，盡力把每分錢都用在正確地方，讓獨居長者得到好照顧；衛福部會調整做法、加強連結地方資源，如果仍有不足，會從公務預算中挪用支應。