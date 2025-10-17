快訊

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

不斷更新／節目類金鐘獎得獎名單 「廚師的迫降」獲人氣綜藝節目獎

媒宣費遭刪1600萬 石崇良：善用有限資源顧獨老

中央社／ 台北17日電
衛福部長石崇良。聯合報系記者翁唯真／攝影
衛福部長石崇良。聯合報系記者翁唯真／攝影

立法院院會今天三讀通過韌性特別預算，其中衛生福利部媒體宣傳費遭刪新台幣1600萬元。衛福部石崇良說，會善用有限預算，讓獨居長者獲應有的照顧。

立法院院會三讀通過中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算，其中衛福部編列3200萬元媒宣費，朝野立法委員通過台灣民眾黨立法院黨團提案，減列1600萬元。

石崇良出席中華民國醫師公會全國聯合會「醫療界賑災募款分享記者會」前，接受媒體聯訪表示，特別預算中，衛福部主要業務包括補充全民健康保險基金、提高弱勢族群生活補助及強化獨居長者服務。

他說，目前預估全台灣70萬獨居老人，衛福部規劃2年內完成全台訪視與資源連結，提供送餐、緊急救援裝置等協助。

「因為是獨居老人，所以跟過去宣傳方式不同」，石崇良表示，政府過去常透過媒體、網路等傳遞資訊，但獨居長者與一般族群不同，須投入更多在地通路與社區宣導，才能讓長輩知道資源在哪、怎麼獲得協助，這是編列媒宣費主要原因。

他說，民眾黨團認為在預算有限情況下編3200萬元過高，原本提案刪2600萬元，但經衛福部仔細說明特殊性，且沒重疊過去公務預算媒宣費，才改刪1600萬元。

石崇良表示，會在有限預算情況下，盡力把每分錢都用在正確地方，讓獨居長者得到好照顧；衛福部會調整做法、加強連結地方資源，如果仍有不足，會從公務預算中挪用支應。

獨居老人 衛福部 石崇良

延伸閱讀

假日急診中心傳亂象 石崇良：以基層為優先不會額外鼓勵、禁止強迫

馬太鞍溪重創 花蓮災民醫療費減免3個月、受災區民半年免繳健保費

石崇良：花蓮災民就醫減免 3災區免繳健保費半年

衛福部韌性特別預算編媒宣費 民眾黨大砍1600萬 石崇良：用於獨居老人

相關新聞

人力崩潰為壓垮健保的最後一根稻草 李伯璋籲「調整合理專業給付」

就醫方便，醫療費用便宜，全民健保始終為政府滿意度最高的政策，但健保署前署長李伯璋直言「人力崩潰將成為壓垮體系的最後一根稻...

疑分心釀禍！大貨車撞上拋錨小貨車1傷 國道3烏日回堵1公里

國道3台中烏日路段今天下午發生大貨車劉姓司機疑因分心，碰撞因故障停在外側路肩小貨車，造成小貨車顏姓司機輕傷，送送亞大醫院...

因應準風神颱風 公路局提升警戒作業

因應菲律賓東方海面熱帶性低氣壓TD27生成，交通部公路局表示，依最新氣象情資顯示，熱帶性低氣壓TD27未來可能成颱(準風...

台東-澎湖3日遊包機首航 新型觀光為台東創造5千萬元觀光產值

繼越南峴港、泰國曼谷及金門等地雙向包機直航後，台東縣府再度攜手旅遊集團，今天起推出「台東—澎湖3日遊程」行程，首班包機今...

動腦也動身！ 老盟辦高齡槌球賽 高齡92歲老翁上場揮桿滿場掌聲

我國今年正式邁入「超高齡社會元年」，為鼓勵長者健康老化，衛福部社家署與老人福利聯盟，今天在台北田徑暖身場共同舉辦槌球比賽...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。