光電板清運留滿地玻璃渣 環保局現勘舉發並請業者清除
丹娜絲颱風造成慘重災情，大量滯洪池水面型光電設施毀損，環境部要求盡速清除，有業者現地破碎塑膠浮板，在地上殘留塑膠碎屑，還有許多打撈光電板時留下的玻璃碎渣，嘉義縣環保局今天現地查核，依違反廢清法告發並請業者派員清理。
嘉義縣環保局表示，義竹新塭滯洪池光電案場近日在社群媒體引發關注，環保局今天會同環境部環境管理署南區環境管理中心前往現地稽查，並完成滯洪池周邊巡視，目前廢棄光電板及浮筒已全數清除，但原暫置區地面仍有零星浮筒碎片。
嘉義縣環保局表示，因滯洪池周圍地上仍殘留零星碎片，已通知光電案場業者，涉嫌違反廢棄物清理法第36條規定暨「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第13條，環保局依規定告發，目前業者已派員清理，繼續加強後續復原工作。
環保局長張輝川強調，環保局已要求光電業者持續派員加強巡檢，確保滯洪池周邊無廢棄物殘留，也將不定期派員稽查，若再發現業者有違反廢清法等相關情事，將依法嚴辦，以維護環境品質與資源永續。
