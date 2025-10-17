颱風風神估18日生成 東北季風增強北部宜花防豪雨
氣象署今天表示，熱帶性低氣壓預計最快明天增強為颱風風神，發布海上警報機率低，明晚開始東北季風將增強，20日、21日降雨最明顯，北部、宜蘭、花蓮慎防局部大雨或豪雨。
今天凌晨2時位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓生成，中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，預計最快明天增強為颱風風神，將往西、朝呂宋島移動，在通過呂宋島後，19日或20日進入南海，由於跟台灣有段距離，發布海上警報機率低。
劉沛滕表示，明天迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、恆春半島不定時會有局部降雨，而嘉義以南或山區午後有零星雷陣雨。
隨著明晚開始東北季風增強，劉沛滕指出，大台北、東半部雨勢將逐漸增加，加上南邊的熱帶性低氣壓或颱風外圍環流雲系影響，北部、東半部會有明顯全面性降雨，特別是宜蘭19日慎防局部大雨或豪雨。
劉沛滕表示，20日、21日在北部、宜蘭、花蓮會有局部大雨或豪雨發生機率，這兩天雨勢最為明顯，宜蘭可能會有豪雨以上等級降雨。
劉沛滕指出，22日之後雖然颱風可能已經遠離，但東北季風帶來的水氣仍較多，且南邊也是低壓帶，22至24日北部、宜蘭、花蓮可能出現局部大雨，其中宜蘭可能有局部豪雨發生。
氣溫部分，劉沛滕表示，北台灣19日高溫預計降到攝氏30度左右或以下，20日之後高溫剩26、27度，不過低溫降幅並不明顯、約降至23度。他提到，中南部20日之後高溫也會下降到約30度。
