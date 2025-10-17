快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

颱風風神估18日生成 東北季風增強北部宜花防豪雨

中央社／ 台北17日電

氣象署今天表示，熱帶性低氣壓預計最快明天增強為颱風風神，發布海上警報機率低，明晚開始東北季風將增強，20日、21日降雨最明顯，北部、宜蘭、花蓮慎防局部大雨或豪雨

今天凌晨2時位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓生成，中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，預計最快明天增強為颱風風神，將往西、朝呂宋島移動，在通過呂宋島後，19日或20日進入南海，由於跟台灣有段距離，發布海上警報機率低。

劉沛滕表示，明天迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、恆春半島不定時會有局部降雨，而嘉義以南或山區午後有零星雷陣雨。

隨著明晚開始東北季風增強，劉沛滕指出，大台北、東半部雨勢將逐漸增加，加上南邊的熱帶性低氣壓或颱風外圍環流雲系影響，北部、東半部會有明顯全面性降雨，特別是宜蘭19日慎防局部大雨或豪雨。

劉沛滕表示，20日、21日在北部、宜蘭、花蓮會有局部大雨或豪雨發生機率，這兩天雨勢最為明顯，宜蘭可能會有豪雨以上等級降雨。

劉沛滕指出，22日之後雖然颱風可能已經遠離，但東北季風帶來的水氣仍較多，且南邊也是低壓帶，22至24日北部、宜蘭、花蓮可能出現局部大雨，其中宜蘭可能有局部豪雨發生。

氣溫部分，劉沛滕表示，北台灣19日高溫預計降到攝氏30度左右或以下，20日之後高溫剩26、27度，不過低溫降幅並不明顯、約降至23度。他提到，中南部20日之後高溫也會下降到約30度。

宜蘭 豪雨 颱風

延伸閱讀

秋颱風神將生成 賈新興：東北季風影響至光復節連假 急降溫又異常降雨

「風神」颱風最快周日形成 海陸警報機率曝 將與東北季風共伴威脅北東

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

相關新聞

光電板清運留滿地玻璃渣 環保局現勘舉發並請業者清除

丹娜絲颱風造成慘重災情，大量滯洪池水面型光電設施毀損，環境部要求盡速清除，有業者現地破碎塑膠浮板，在地上殘留塑膠碎屑，還...

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

加熱菸連鎖超商上市 拒菸聯盟籲政府：快亡羊補牢 下架加味加熱菸

衛福部上月宣布放行2家國際菸商在台販售加熱菸，其中一家菸商產品，於10月11日開始可合法販售，業者今天正式上架產品販售。...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

憶起存健康 南山人壽原鄉關懷列車前進苗栗泰安

南山人壽秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫...

線香怎麼燒最安全？ 內行人提醒：保持通風才是關鍵

不少民眾拜拜、禮佛習慣焚香，但近年越來越多人擔心長期吸入香煙會影響健康。就有網友在「mobile01」論壇發文，詢問如何挑選「安全、天然」的線香，並表示家中有癌症病史，因此特別在意香品對身體的影響，引發熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。