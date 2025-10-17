快訊

長庚舉辦「2025年醫療資訊研討會」健保署長陳亮妤談數位轉型趨勢

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天登場，健保署長陳亮妤談「健保署數位轉型與政策發展趨勢」，剖析國家政策如何引領醫療產業革新。圖／長庚醫院提供
「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天登場，健保署長陳亮妤談「健保署數位轉型與政策發展趨勢」，剖析國家政策如何引領醫療產業革新。圖／長庚醫院提供

「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天於林口長庚紀念醫院國際會議中心登場，以「醫療資訊平台化：轉型、整合與創新」為主軸，集結國內外專家，探討運用數據整合與平台化技術，推動智慧醫療，提升病人安全與醫療品質。

研討會議議程涵蓋多項醫療資訊關鍵議題，包括QHIN與FHIR應用、智慧醫院發展、醫療資安防護、電子病歷交換、數據中台於臨床應用，以及品質指標系統等。長庚醫院表示，研討會展現長庚醫療體系在醫療數據治理與平台化整合的深耕成果，更是承續創辦人王永慶前瞻理念，致力推動醫療數位轉型。

研討會邀請國內外在數位醫療領域的重要學者，包括衛福部健保署長陳亮妤，以「健保署數位轉型與政策發展趨勢」為題，剖析國家政策如何引領醫療產業革新。

美國國家衛生研究院臨床資訊主任范揚政分享美國透過「合格健康資訊網路」（QHINs）與「FHIR」標準，推動健康資料交換與互通性的實務經驗。前西澳衛生廳廳長Dr. Neale Fong，探討數位轉型對高階主管領導思維與營運策略的影響；美國思科（Cisco）安全平台與資安套件產品暨策略總監Tsailing Merrem，則帶來AI時代下醫療資安防禦的實務案例分享。

長庚醫療體系表示，院方長期致力以資訊創新推動智慧醫院認證與系統整合，並運用AI與數據中台技術，持續優化臨床決策與全人照護品質，期盼藉由此次研討會，能促進產、官、學、研多方交流，傳承創辦人王永慶「以人為本、追求卓越」的理念，共創以病人為中心的智慧醫療新紀元。

「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天舉行，林口長庚醫院院長陳建宗（左4）、長庚決策委員會主委程文俊（左5）、澳洲ACHSM Dr. Neale Fong（右5）、長庚行政中心總執行長潘延健（右4）共同與會。圖／長庚醫院提供
「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天舉行，林口長庚醫院院長陳建宗（左4）、長庚決策委員會主委程文俊（左5）、澳洲ACHSM Dr. Neale Fong（右5）、長庚行政中心總執行長潘延健（右4）共同與會。圖／長庚醫院提供
「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天舉行，匯集內外重要專家，包括美國國家衛生研究院教授范揚政（左起）、長庚行政中心總執行長潘延健、健保署長陳亮妤、長庚決策委員會主委程文俊與林口長庚院長陳建宗。圖／長庚醫院提供
「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天舉行，匯集內外重要專家，包括美國國家衛生研究院教授范揚政（左起）、長庚行政中心總執行長潘延健、健保署長陳亮妤、長庚決策委員會主委程文俊與林口長庚院長陳建宗。圖／長庚醫院提供

