聽新聞
0:00 / 0:00
長庚舉辦「2025年醫療資訊研討會」健保署長陳亮妤談數位轉型趨勢
「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天於林口長庚紀念醫院國際會議中心登場，以「醫療資訊平台化：轉型、整合與創新」為主軸，集結國內外專家，探討運用數據整合與平台化技術，推動智慧醫療，提升病人安全與醫療品質。
研討會議議程涵蓋多項醫療資訊關鍵議題，包括QHIN與FHIR應用、智慧醫院發展、醫療資安防護、電子病歷交換、數據中台於臨床應用，以及品質指標系統等。長庚醫院表示，研討會展現長庚醫療體系在醫療數據治理與平台化整合的深耕成果，更是承續創辦人王永慶前瞻理念，致力推動醫療數位轉型。
研討會邀請國內外在數位醫療領域的重要學者，包括衛福部健保署長陳亮妤，以「健保署數位轉型與政策發展趨勢」為題，剖析國家政策如何引領醫療產業革新。
美國國家衛生研究院臨床資訊主任范揚政分享美國透過「合格健康資訊網路」（QHINs）與「FHIR」標準，推動健康資料交換與互通性的實務經驗。前西澳衛生廳廳長Dr. Neale Fong，探討數位轉型對高階主管領導思維與營運策略的影響；美國思科（Cisco）安全平台與資安套件產品暨策略總監Tsailing Merrem，則帶來AI時代下醫療資安防禦的實務案例分享。
長庚醫療體系表示，院方長期致力以資訊創新推動智慧醫院認證與系統整合，並運用AI與數據中台技術，持續優化臨床決策與全人照護品質，期盼藉由此次研討會，能促進產、官、學、研多方交流，傳承創辦人王永慶「以人為本、追求卓越」的理念，共創以病人為中心的智慧醫療新紀元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言