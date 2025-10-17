長庚舉辦「2025年醫療資訊研討會」健保署長陳亮妤談數位轉型趨勢

「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」今天於林口長庚紀念醫院國際會議中心登場，以「醫療資訊平台化：轉型、整合與創新」為主軸，集結國內外專家，探討運用數據整合與平台化技術，推動智慧醫療，提升病人安全與醫療品質。

研討會議議程涵蓋多項醫療資訊關鍵議題，包括QHIN與FHIR應用、智慧醫院發展、醫療資安防護、電子病歷交換、數據中台於臨床應用，以及品質指標系統等。長庚醫院表示，研討會展現長庚醫療體系在醫療數據治理與平台化整合的深耕成果，更是承續創辦人王永慶前瞻理念，致力推動醫療數位轉型。

研討會邀請國內外在數位醫療領域的重要學者，包括衛福部健保署長陳亮妤，以「健保署數位轉型與政策發展趨勢」為題，剖析國家政策如何引領醫療產業革新。

美國國家衛生研究院臨床資訊主任范揚政分享美國透過「合格健康資訊網路」（QHINs）與「FHIR」標準，推動健康資料交換與互通性的實務經驗。前西澳衛生廳廳長Dr. Neale Fong，探討數位轉型對高階主管領導思維與營運策略的影響；美國思科（Cisco）安全平台與資安套件產品暨策略總監Tsailing Merrem，則帶來AI時代下醫療資安防禦的實務案例分享。