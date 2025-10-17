快訊

加熱菸連鎖超商上市 拒菸聯盟籲政府：快亡羊補牢 下架加味加熱菸

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣拒菸聯盟指出，現行上架販售的「加味加熱菸」，恐吸引更多青少年成為菸癮者。本報資料照片。
衛福部上月宣布放行2家國際菸商在台販售加熱菸，其中一家菸商產品，於10月11日開始可合法販售，業者今天正式上架產品販售。不過，民間仍有反彈聲浪，台灣拒菸聯盟指出，現行上架販售的「加味加熱菸」，恐吸引更多青少年成為菸癮者。對此，衛福部長石崇良說，衛福部國健署已與食藥署合作開發檢驗機制，後續將著手訂出規範。

拒菸聯盟指出，最容易吸引與誤導年輕人的「加味加熱菸」上市販售，衛福部對抗菸草公司的施壓要有擔當，要更努力亡羊補牢，不要讓菸商予取予求、不能對菸商只限制一半、不再漏洞百出為自己找麻煩、不能陷年輕人於菸商魅惑行銷中，立即公告禁止加味菸，並依法在行政院公告後1個月將加味加熱菸及所有的加味菸品下架停售。

拒菸聯盟表示，加熱菸與傳統紙菸一樣含尼古丁，易導致成癮，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，且二手、三手菸危害程度相仿，而加味菸透過添加各種風味，增加口感並降低嗆味，吸引年輕人嘗試，呼籲政府盡速依法公告禁止加味菸品，並確實依照菸害防制法規定，公布1個月後立即生效，並下架「加味加熱菸」，並加強取締防制網路社群魅惑行銷違法新型菸品。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，目前雖只有一家連鎖超商業者上架加熱菸，但其據點遍布全台，成癮市場很大，業者因法規敏感，而採單一通路開始販售，後續一定會再擴張，研究顯示，加熱菸使用者8成以上都是年輕族群，9成以上使用者淪為雙重、多重尼古丁使用者，菸商、超商都只看到商機，忽略菸品對年輕世代的危害。

石崇良表示，不分加熱菸、傳統紙菸均存在加味菸選項，這是現存現象，菸害防制法修法時，已納入將加熱菸列為禁止對象，但要禁止加味菸需有手段查證，藉由有科學檢測工具，了解業者在菸品中添加何種成分，才能創造出口味，並禁止這一類添加物使用，目前國健署已與食藥署合作開發檢驗方式，未來將依檢驗工具，著手訂定加味菸規範。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

