綠光劇團《八月，在我家》11/7-9高雄衛武營歌劇院登場

綠光劇團《八月，在我家》，即將於11月7日到9日在高雄衛武營演出，劇中藉由父親離家所產生的衝突，如實的反映每個家庭都可能面臨的問題。舞台視覺保留寫實基調，還原台灣70年代建築元素細節，台上的兩層樓剖面房子，讓人宛如偷窺鄰居吵架，並由13位包括吳念真等實力派演員同場飆戲，在180分鐘直擊家庭風暴真相。

綠光劇團《八月、在我家》，集合了十三位實力派演員同場飆戲，導演吳定謙表示，這齣改編自普立茲的得獎作品，睽違了11年後再度重演，劇中描述在父親下落不明，三個女兒返家後，母親掀開的真相，所帶來的家庭風暴，雖然內容好像八點檔連續劇那麼誇張，但卻也如實的反映每個家庭都可能發生的問題。