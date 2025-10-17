台灣文化日活動起跑 李遠盼走進心目中的家鄉

今天是「台灣文化日」，文化部長李遠表示，台灣政治有那麼多紛爭及對立，其實都跟文化有關，期盼在「文化協會」成立104年後的今天，「持續傳播我們的文化。」

李遠今天參加「2025台灣文化日」系列活動啟動記者會時表示，像他這個年紀的人大概都經歷過禁歌時期，不只歌被禁、電影被剪，他曾因為歌被禁而去找當時的新聞局長宋楚瑜抗議，於是宋楚瑜要他自己來當審查委員，「後來我終於看懂，原來只要講到台語歌，就會有人說『有點低俗』，我實在非常生氣。」

李遠表示，殖民時代政府扮演的角色就是指導，對於文化的想像是「我指導你」，所以才會有禁歌、電影電視的審查，「因為我要教你，我比你高級」。後來他當上文化部長，第一件事就是要把文化部掛的「指導單位」拿掉，改成「贊助單位」。

李遠以故宮的翠玉白菜為例表示，之前這項文物才剛送到捷克展覽，就有人說那個是中國的國寶，為什麼台灣要送出去。李遠表示，從文化面來說，中國文化其實是台灣文化的一部份，更簡單的說「中國是台灣的一部份」，因為台灣從原住民文化開始，之後都是外來移民，日本也好、中國也好，這些文化來到台灣都會被台灣同化，成為台灣文化。

李遠提到自己是外省第二代，也是個客家人，他在1970、1980年代經常想問自己，「我的文化到底是什麼？」並在1990年拍了一系列紀錄片「尋找台灣生命力」，跑遍全台灣了解台灣歷史跟地理，這些紀錄片在電視台連播4天。

直到2021年李遠出了第103本書「走路．回家」，李遠說：「假如最後我終於走路回家了，那是因為走台灣的路，也是走自己的路。」